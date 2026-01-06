अमेठी में साइकिल से टक्कर के बाद बाइक से गिरी महिला, सामने से आ रहे ट्रक ने रौंदा; मची चीख-पुकार
मोहनगंज के शंकरगंज में सोमवार शाम एक सड़क दुर्घटना में माया देवी नामक महिला की मौत हो गई। पति जगरूप के साथ बाइक से मायके से लौटते समय, साइकिल सवार को ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, तिलोई (अमेठी)। मोहनगंज के शंकरगंज कस्बे में सोमवार शाम छह बजे के करीब सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे पति बाल-बाल बच गए। पुलिस ने वाहन व चालक को पकड़ लिया है। स्वजन की ओर से काेई तहरीर नहीं दी गई है।
जगदीशपुर के अतरौना मजरे मिश्रौली निवासी माया देवी पति जगरूप के साथ बाइक से सोमवार को मायके फुरसतगंज के शिव का पुरवा मजरे निगोहा से घर वापस लौट रही थी। शंकरगंज पहुंचते ही सामने से आ रहे साइकिल सवार को बचाने में बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई।
जिससे बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने महिला को रौंद दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में बाइक चला रहे पति बाल-बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को सीएचसी तिलोई ले गई, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।
दुर्घटना कर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने चालक समेत पकड़ लिया। कोतवाल राकेश सिंह ने बताया मामले में स्वजन की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें- ओवरटेक करने पर हुआ विवाद...बंपर पर लटके युवक को लेकर 2 KM तक दौड़ा डीसीएम; CCTV में कैद हुई वारदात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।