Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेठी में साइकिल से टक्कर के बाद बाइक से गिरी महिला, सामने से आ रहे ट्रक ने रौंदा; मची चीख-पुकार

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:17 PM (IST)

    मोहनगंज के शंकरगंज में सोमवार शाम एक सड़क दुर्घटना में माया देवी नामक महिला की मौत हो गई। पति जगरूप के साथ बाइक से मायके से लौटते समय, साइकिल सवार को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, तिलोई (अमेठी)। मोहनगंज के शंकरगंज कस्बे में सोमवार शाम छह बजे के करीब सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे पति बाल-बाल बच गए। पुलिस ने वाहन व चालक को पकड़ लिया है। स्वजन की ओर से काेई तहरीर नहीं दी गई है।

    जगदीशपुर के अतरौना मजरे मिश्रौली निवासी माया देवी पति जगरूप के साथ बाइक से सोमवार को मायके फुरसतगंज के शिव का पुरवा मजरे निगोहा से घर वापस लौट रही थी। शंकरगंज पहुंचते ही सामने से आ रहे साइकिल सवार को बचाने में बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई।

    जिससे बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने महिला को रौंद दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में बाइक चला रहे पति बाल-बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को सीएचसी तिलोई ले गई, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

    दुर्घटना कर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने चालक समेत पकड़ लिया। कोतवाल राकेश सिंह ने बताया मामले में स्वजन की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है।

    यह भी पढ़ें- ओवरटेक करने पर हुआ विवाद...बंपर पर लटके युवक को लेकर 2 KM तक दौड़ा डीसीएम; CCTV में कैद हुई वारदात