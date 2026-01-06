अमेठी में साइकिल से टक्कर के बाद बाइक से गिरी महिला, सामने से आ रहे ट्रक ने रौंदा; मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, जागरण, तिलोई (अमेठी)। मोहनगंज के शंकरगंज कस्बे में सोमवार शाम छह बजे के करीब सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे पति बाल-बाल बच गए। पुलिस ने वाहन व चालक को पकड़ लिया है। स्वजन की ओर से काेई तहरीर नहीं दी गई है।

जगदीशपुर के अतरौना मजरे मिश्रौली निवासी माया देवी पति जगरूप के साथ बाइक से सोमवार को मायके फुरसतगंज के शिव का पुरवा मजरे निगोहा से घर वापस लौट रही थी। शंकरगंज पहुंचते ही सामने से आ रहे साइकिल सवार को बचाने में बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई।