    यूपी में धान की कीमतों में हुआ बदलाव, खरीद शुरू होने पर अब कितना रहेगा दाम? आ गया अपडेट

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    अमेठी जिले में आज से 99 सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो रही है। इस बार धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल तक निर्धारित किया गया है, और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। सरकार ने 48 घंटे के भीतर भुगतान का आदेश दिया है, हालांकि मौसम खराब होने के कारण आवक में देरी हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में आज से सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए 99 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर धान खरीद की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। धान का खरीद मूल्य ग्रेड एक धान 2389 व सामान्य धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछली बार से इस बार 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

    जिले में एक लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर धान बेचने के लिए आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। अब तक 3108 किसानों ने विभागीय पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराया है। क्रय केंद्रों पर जो किसान अपना धान लेकर जाएंगे, उसकी सफाई करने के बाद तौलाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। कमरौली संवादसूत्र के अनुसार सरकार की मंशा के अनुरूप शनिवार से क्रय केंद्रों पर धान खरीद होनी है। जिसके लिए केंद्रों पर बैनर लग गए हैं। केंद्र प्रभारी कांटा व धान की सफाई के लिए पंखा रखवाए गए हैं। लेकिन, मौसम खराब होने के कारण खरीद केंद्रों पर धान की आवक एक सप्ताह बाद ही होने की उम्मीद है।

    लगातार दो दिनों से बारिश हो रही है। मौसम साफ होने के बाद ही धान खरीद में तेजी आएगी। सरकार ने 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मुसाफिरखाना सुरेश चंद्र सरोज ने बताया कि तहसील क्षेत्र में दस विपणन केंद्र व 24 अन्य केंद्रों पर धान खरीद होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

    धान खरीद केंद्रों पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। एक नवंबर से धान खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, जो किसान केंद्र पर धान लेकर आएंगे उनकी तौल कराई जाएगी। -प्रज्ञा मिश्रा, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, अमेठी