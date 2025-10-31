यूपी में धान की कीमतों में हुआ बदलाव, खरीद शुरू होने पर अब कितना रहेगा दाम? आ गया अपडेट

जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में आज से सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए 99 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर धान खरीद की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। धान का खरीद मूल्य ग्रेड एक धान 2389 व सामान्य धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछली बार से इस बार 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।



जिले में एक लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर धान बेचने के लिए आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। अब तक 3108 किसानों ने विभागीय पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराया है। क्रय केंद्रों पर जो किसान अपना धान लेकर जाएंगे, उसकी सफाई करने के बाद तौलाई की जाएगी।

इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। कमरौली संवादसूत्र के अनुसार सरकार की मंशा के अनुरूप शनिवार से क्रय केंद्रों पर धान खरीद होनी है। जिसके लिए केंद्रों पर बैनर लग गए हैं। केंद्र प्रभारी कांटा व धान की सफाई के लिए पंखा रखवाए गए हैं। लेकिन, मौसम खराब होने के कारण खरीद केंद्रों पर धान की आवक एक सप्ताह बाद ही होने की उम्मीद है।

लगातार दो दिनों से बारिश हो रही है। मौसम साफ होने के बाद ही धान खरीद में तेजी आएगी। सरकार ने 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मुसाफिरखाना सुरेश चंद्र सरोज ने बताया कि तहसील क्षेत्र में दस विपणन केंद्र व 24 अन्य केंद्रों पर धान खरीद होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है।