दिल्ली धमाके बाद अलर्ट पर अमेठी पुलिस, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाकर वाहनों की हो रही जांच
दिल्ली में धमाके के बाद अमेठी पुलिस अलर्ट पर है। जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अमेठी। दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार की शाम सात बजे हुए ब्लास्ट ने सभी का दिल दहला दिया है। लोग घटना की निंदा कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी सावधानी के मद्देनजर जिले में चौकसी बढ़ा दी है।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने जायस नगर का पैदल भ्रमण किया। थानाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह को अराजक गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ ही बस स्टाप व रेलवे स्टेशन पर समय-समय पर चेकिंग करने का निर्देश दिया है। एसपी ने बताया कि बस स्टाप और रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आने-जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर हैं। फुरसतगंज, इन्हौना, गौरीगंज के सैठा, धम्मौर, सहजीपुर, पीपरपुर, बाजारशुकुल, मुसाफिरखाना पुलिस को बार्डर पर पिकेट लगाकर जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है।
तीन शिफ्ट में बार्डर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं और लोगों पर खास नजर है। इसके साथ ही होटल, ढाबा की भी तलाशी हो रही है। अनजान व्यक्तियों को होटल में ठहराने से पहले उनके आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र की जांच करने संचालकों को निर्देश दिया गया है। मुंशीगंज कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने बुधवार को धम्मौर के पास पिकेट लगाकर वाहनों की डिग्गी खुलवाकर गहन चेकिंग कराई।
पैदल भ्रमण कर रही पुलिस
एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के साथ ही सभी क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष एवं प्रभारी निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाएं हुए हैं। शहर व कस्बा में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पैदल भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए व्यवसायियों को प्रतिष्ठानों पर सीसी कैमरा लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही किसी पर संदेह होने पर उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील कर रहे हैं।
