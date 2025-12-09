अमेठी में महिलाओं के लिए 17 दिसंबर को लगेगा 'पिंक' रोजगार मेला, 10 कंपनियां होंगी शामिल

जागरण संवाददाता, अमेठी। रायकीय महिला पॉलीटेक्निक परिसर में 17 दिसंबर को सुबह साढ़े 10 बजे से एक दिवसीय निःशुल्क पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

रोजगार मेले में लगभग 10 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी ने बताया कि चयन के लिए 12वीं उत्तीर्ण, स्नातक, आईटीआई एवं अन्य तकनीकी योग्यता धारक महिला अभ्यर्थियों को रोजगार पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।