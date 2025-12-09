अमेठी में महिलाओं के लिए 17 दिसंबर को लगेगा 'पिंक' रोजगार मेला, 10 कंपनियां होंगी शामिल
अमेठी में 17 दिसंबर को राजकीय महिला पॉलीटेक्निक परिसर में सुबह 10:30 बजे से निःशुल्क पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में लगभग 10 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। रायकीय महिला पॉलीटेक्निक परिसर में 17 दिसंबर को सुबह साढ़े 10 बजे से एक दिवसीय निःशुल्क पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।
रोजगार मेले में लगभग 10 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी ने बताया कि चयन के लिए 12वीं उत्तीर्ण, स्नातक, आईटीआई एवं अन्य तकनीकी योग्यता धारक महिला अभ्यर्थियों को रोजगार पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर योग्यता अनुसार उपलब्ध कंपनियों में आवेदन कर सकते हैं। रोजगार मेला पूर्णत: निःशुल्क है।
प्रतिभाग करने वाली महिला अभ्यर्थियों को फोटो एवं बायोडाटा के साथ निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक है।
