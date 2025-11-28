संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के द्वारा जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के कामर्शियल सेक्टर 16 की शेष बची चार बदहाल सड़कों को बनाए जाने की मांग की जा रही थी। लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए 85 लाख से चार सड़कों का कार्य कार्यदाई संस्था श्रीराम इंटर प्राइजेज के द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। संस्था के साथ सात नवंबर को अनुबंध हुआ था। यह कार्य 90 दिवस में होना था, जो समय से पूर्व ही पूर्ण हो गया है। यह कार्य हो जाने के बाद उद्यमियों, आवंटियों एवं आम जनमानस को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

सेक्टर 16 की कुछ सड़कें पूर्व में बनाई जा चुकी हैं। इस कामर्शियल सेक्टर की चार सड़कें बनने से शेष रह गई थी। सेक्टर 16 की सर्विस रोड को शेष भाग, सड़क संख्या 4, 10, 11 काफी बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिससे चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था। इस सेक्टर में कई नाम चीन हास्पिटल, बैक आफ बड़ौदा, डाक घर, यूपीसीडा कार्यालय व कई कामर्शियल बिल्डिंग बनी हुई हैं।

यहां पर काफी संख्या में लोग किराए पर भी रहते हैं, जिसके कारण रात दिन लोगों का आवागमन बना रहता है। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष इं संजय सिंह, लघु उद्योग भारती के जिला उपाध्यक्ष डॉ. पीपी पटेल, ईबीसीसी अध्यक्ष मकसूद खान, गोरख शुक्ला, संजय पांडेय ने बताया कि सड़के बनने के बाद लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने लगी है। सभी ने प्रदेश सरकार व यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का आभार प्रकट किया है।