अमेठी में सांप काटने से किशोरी की मौत, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, अमेठी। गौरीगंज के मऊ निवासी 12 वर्षीय सुप्रिया मंगलवार को किसी काम से कमरे में गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद सांप ने उसे डस लिया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर परिवारजन कमरे में पहुंचे, तो सांप जाते हुए दिखाई दिया। परिवारजन ने आनन-फानन में किशोरी को निजी चिकित्सक के पास ले गए।