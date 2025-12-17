उत्तर प्रदेश के अमेठी में गैस सिलेंडर फटने से ढहा मकान, एक की मौत
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामो कस्बे में मंगलवार देर रात एक मकान में छोटा गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। धमाके से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। एक मकान में मंगलवार देर रात साढ़े 10 बजे छोटा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे मकान में डंप कोल्ड ड्रिंक में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बचाव कर कार्य शुरू करते हुए घायल दो व्यक्तिओं को अस्पताल पहुंचाया। जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया।
जामो कस्बा में भादर मार्ग स्थित शिवमहेश पाण्डेय निवासी ग्राम जिया का पुरवा मजरे जामो का दो शटरयुक्त पुरानी दुकान हैं। जिसमें सुभाष चन्द्र पाण्डेय निवासी अतरवां मजरे भोएं किराये पर रहते थे। दुकान में वह कोल्ड ड्रिंक व मिनरल वाटर का गोदाम बनाए थे।
मंगलवार देर रात सतीश तिवारी निवासी बस्तीदेई भटगंवा थाना गौरीगंज व बलराम चन्द्र पाण्डेय निवासी अतरवां मजरे भोएं दुकान के अन्दर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। देर रात साढ़े 10 दुकान में रखा गैस सिलेंडर अचानक फट गया। जिससे पूरा मकान ढह गया।
दुकान में डंप कोल्ड ड्रिंक में आग लग गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंचकर घायल सतीश तिवारी व बलराम चन्द्र पाण्डेय को सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने सतीश तिवारी को मृत घोषित कर दिया। जबकि बलरामचन्द्र पाण्डेय का इलाज सीएचसी चल रहा है।
कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति की मौत और एक घायल हो गए हैं। घटना गैस सिलेंडर के फटने से होना बताया जा रहा हैं। घटना की गहनता से जांच की जा रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।