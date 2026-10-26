अमेठी में हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, किसान की मौत; एक युवक गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र, अमेठी। सुलतानपुर-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सीएचसी फुरसतगंज भेजा और मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

मुंशीगंज के टेड़ी का पुरवा निवासी धर्मपाल यादव सोमवार सुबह अपने गांव के जितेंद्र कुमार के साथ बाइक से मानिकपुर में गंगा स्नान करने गए थे। दोनों स्नान के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। सुबह करीब साढ़े 7 बजे बस अड्डा जगदीशपुर मोड़ से पहले सुलतानपुर-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि धर्मपाल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र कुमार घायल हो गए। दुर्घटना होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल जितेंद्र कुमार को उपचार के लिए सीएचसी फुरसतगंज भिजवाया। वहीं मृतक के परिवारजन को सूचना देते हुए पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की।