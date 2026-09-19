यूपी में EWS सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान, अब घर बैठे करें आवेदन, चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, अमेठी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए प्रमाणपत्र बनवाना अब आसान होगा। शासन के निर्देश पर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। पात्र आवेदक अब निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इससे उन्हें आवेदन और सत्यापन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

नई व्यवस्था में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित स्तर से अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में पात्र पाए जाने पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।