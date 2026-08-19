अमेठी में बारिश से ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर वृद्ध महिला की मौत

संवादसूत्र, जागरण अमेठी। लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार भोर में गांव में बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मलबे में दबकर मकान के अंदर सो रही वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मकान के नीचे बंधी चार बकरियां भी दब गईं, जिनमें दो की मौत हो गई और दो घायल हो गईं। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई।

सूबेदार का पुरवा गंगौली निवासी फूलकली यादव (वृद्धा), पत्नी स्वर्गीय बाबूलाल, कच्चे मकान में रहकर जीवन यापन करती थीं। बुधवार सुबह करीब पांच बजे वह मकान के अंदर सो रही थीं। इसी दौरान अचानक मकान की दीवार भरभराकर ढह गई और पूरा मलबा उनके ऊपर जा गिरा। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और मलबा हटाने में जुट गए।