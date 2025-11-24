अमेठी में SIR को लेकर डीएम का सख्त निर्देश, लापरवाही बरतने पर BLO पर होगी कार्रवाई
अमेठी के जिलाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में SIR को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने BLO को मतदाता सूची अपडेट करने में सावधानी बरतने और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने पर जोर दिया है।
संवाद सूत्र, अमेठी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने सोमवार दोपहर बाद तहसील का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की तैयारियों और प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर अभियान पूरे जिले में चल रहा है।
सभी तहसीलों में 551 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) चारों विधानसभा क्षेत्रों के गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य कर रहे हैं।
एसआईआर फॉर्म वितरण का लगभग 99 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मतदाता फॉर्म भरकर जमा भी कर रहे हैं। अभियान के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और गलत प्रविष्टियों को सुधारने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।
बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में डेटा फीडिंग के लिए ऐप आधारित ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। जिससे कार्य में तेजी आई है। प्रत्येक तहसील में 200 से अधिक कर्मचारी अभियान के तहत कार्यरत हैं।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी आशीष सिंह से डेटा फीडिंग सहित सभी संबंधित जानकारी ली। उन्होंने उपजिलाधिकारी को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि मतदाता सूची जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
डीएम के अनुसार ऑनलाइन डेटा फीडिंग का लगभग 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सभी मतदाताओं से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। जिससे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे जिले का डेटा फीडिंग कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से गणना प्रपत्र वितरण, फॉर्म वापसी और डिजिटलीकरण की अद्यतन जानकारी प्राप्त की।
डीएम ने कहा कि एसआईआर अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण को सुनिश्चित करता है। इसलिए शत-प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण और वापसी सुनिश्चित की जाए, तथा सभी फार्मों का डिजिटलीकरण समय पर पूरा हो।
