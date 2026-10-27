त्योहारी सीजन में बिगड़ा रसोईं का बजट, दालें 20 रुपये हुईं महंगी; अरहर 145 तो उड़द 150 के पार

दाल रोजमर्रा के भोजन का जरूरी हिस्सा है। पहले से ही सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हुए हैं। अब दालें भी महंगी होने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो गया है।- उर्मिला देवी, गृहिणी



त्योहारों के समय घर का खर्च वैसे ही बढ़ जाता है। ऐसे में दालों के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। महंगाई के चलते अब जरूरी सामान खरीदने से पहले सोचना पड़ता है।- रोली बरनवाल, गृहिणी



त्योहारों के दौरान घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ जाता है। इस बीच दालों की कीमतों में उछाल ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सीमित आमदनी में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और महंगे सामान के कारण बचत करना भी कठिन हो गया है।- उषा मौर्य, गृहिणी



महंगाई ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में खरीदारी करने जाते समय अब हर चीज का हिसाब लगाना पड़ता है। दाल जैसी रोजमर्रा की खाद्य सामग्री महंगी होने से भोजन का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है।- माधुरी यादव, गृहिणी