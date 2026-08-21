125 KM की खोज और खंगाले 500 CCTV कैमरे, 131 बार चेन लूटने वाला शातिर 'कालिया' अमेठी पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमेठी। कमरौली पुलिस ने चेन लूट की घटना का राजफाश करते हुए जिस शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया, उसे पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। घटना के बाद आरोपित ने पुलिस को चकमा देने के लिए करीब 125 किमी का रास्ता तय किया और कई स्थानों पर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की।

पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश में 125 किमी के दायरे में लगे 500 से अधिक सीसी कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसके बाद उसकी गतिविधियों की कड़ी जोड़ते हुए उसे साथी समेत गिरफ्तार कर लिया।



एसपी सरवणन टी ने बताया कि 13 अगस्त को यूपीएसआईडीसी कॉलोनी में महिला से चेन लूटने के बाद शातिर अपराधी लखनऊ के डीआरएम पुलिया कनौसी मानक नगर थाना कृष्णा नगर निवासी सत्येंद्र कुमार निषाद उर्फ कालिया बाइक से इन्हौना होते हुए बाजारशुकुल के रास्ते अयोध्या पहुंचा।

वहां उसने नए कपड़े खरीदे और कपड़े बदलकर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया। इसके बाद वह उसी रास्ते से वापस लौटा, ताकि पुलिस को उसके आने-जाने के रूट का अंदाजा न लग सके। आरोपित के इस पूरे सफर की जानकारी जुटाने के लिए एसओजी टीम व पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली।

करीब 500 से अधिक कैमरों की रिकॉर्डिंग का अवलोकन कर पुलिस ने आरोपित की बाइक, आने-जाने के रास्ते और गतिविधियों को ट्रेस किया। लगातार निगरानी और साक्ष्यों को जोड़ने के बाद पुलिस आरोपित तक पहुंचने में सफल रही। पूछताछ में मुख्य आरोपित कालिया ने 2012 से चेन स्नैचिंग करने की बात स्वीकार की। इस दौरान उसने अब तक कुल 131 बार चेन लूटी है। जिले में उसके द्वारा चेन लूटने की यह पहली घटना थी। लूटकर बेचने के लिए साथी को दी चेन पुलिस के अनुसार घटना के बाद कालिया ने लूटी गई चेन लखनऊ के 288/152 आर्या नगर थाना नाका निवासी अपने साथी गगनप्रीत सिंह को बेचने के लिए दे दी थी। चेन के बदले उसे 15 हजार रुपये एडवांस मिले थे।

लखनऊ में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के कारण चेन नहीं बिक सकी। इसके बाद दोनों ने जिले के बनभरिया मोड़ पर चेन बेचने की योजना बनाई थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटी गई चेन, 10 हजार रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक और हेलमेट बरामद किया है।

कालिया पर दर्ज हैं 39 मुकदमे गिरफ्तार सत्येंद्र कुमार निषाद उर्फ कालिया के खिलाफ जिले सहित लखनऊ व बाराबंकी में लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और गुंडा अधिनियम समेत 39 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह अंतरजनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है। जबकि पूछताछ में पुलिस को 56 मुकदमा दर्ज होने की बात कही। वहीं चार बार जेल जा चुका है।