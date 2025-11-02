अमेठी में बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत से दो की दर्दनाक मौत, घायलों को किया गया रेफर

जागरण संवाददाता, अमेठी। गौरीगंज में मुसाफिरखाना मार्ग पर देर रात दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। घटना में चार बाइक सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां हालत गंभीर देख सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है। जबकि दो का इलाज चल रहा है।

गौरीगंज के विशुनदासपुर निवासी उदय भान गुप्ता मुसाफिरखाना तिराहा के पास किराना दुकान संचालित करते थे। शनिवार की देररात पौने दस बजे के करीब वह दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। राजगढ़ के पास पहुंचे ही थे कि बाइक सवार कौहार निवासी अभिषेक, संदीप अग्रहरी व अनुराग की भिड़ंत हो गई।

घटना में दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। जबकि बाइक सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में जिला अस्पताल असैदापुर पहुंचाया गया। जहां पर सभी की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।

रास्ते में संदीप अग्रहरि की मौत हो गई। जबकि उदय भान गुप्ता ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि अन्य दोनों युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाल श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।