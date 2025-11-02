Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत से दो की दर्दनाक मौत, घायलों को किया गया रेफर

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    अमेठी में दो बाइकों की सीधी टक्कर में दो लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के बाद घायल हुए व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आमने-सामने हुई बाइक की भिड़ंत में दो की मौत।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। गौरीगंज में मुसाफिरखाना मार्ग पर देर रात दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। घटना में चार बाइक सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां हालत गंभीर देख सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है। जबकि दो का इलाज चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरीगंज के विशुनदासपुर निवासी उदय भान गुप्ता मुसाफिरखाना तिराहा के पास किराना दुकान संचालित करते थे। शनिवार की देररात पौने दस बजे के करीब वह दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। राजगढ़ के पास पहुंचे ही थे कि बाइक सवार कौहार निवासी अभिषेक, संदीप अग्रहरी व अनुराग की भिड़ंत हो गई।

    घटना में दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। जबकि बाइक सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में जिला अस्पताल असैदापुर पहुंचाया गया। जहां पर सभी की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।

    रास्ते में संदीप अग्रहरि की मौत हो गई। जबकि उदय भान गुप्ता ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि अन्य दोनों युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाल श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    पति की याद में गुम शुम है दोनों युवक की पत्नियां

    उदय भान गुप्ता का विवाह बीती फरवरी में कुंभी निवासी कोमल गुप्ता के साथ हुआ था। वहीं कौहार निवासी संदीप अग्रहरि का विवाह पांच वर्ष पहले प्रीति के साथ हुआ था। उनके एक तीन वर्षीय पुत्र कृष्णा भी है। घटना के बाद घटना में मृतकों व घायलों के परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दोनों परिवारजन को ढांढस बंधाने के लिए लोग घर पहुंच रहे हैं।