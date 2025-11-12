अमेठी में बेकाबू ट्रक का कहर: दो मकान, 3 बाइक और एक लोडर क्षतिग्रस्त; चालक हुआ फरार

जागरण संवाददाता, अमेठी। बेकाबू ट्रक ने कहर बरपाया। बीती देर रात सुल्तानपुर रायबरेली नेशनल हाईवे पर दुर्गा नगर वहाबगंज में एक तेज रफ्तार खाद लदा ट्रक अनियंत्रित होकर एचडीएफसी बैंक के एटीएम का बोर्ड तोड़ता हुआ मकानों में जा घुसा। हादसे में दोनों मकानों के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक की चपेट में आकर 150 नमक की बोरी, 3 बाइक, एक छोटा लोडर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए है। दुर्घटना होते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है।

कोई हताहत नहीं, चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार राम किशोर के बेटे हिमांशु ने बताया कि रोड के किनारे उनका मकान बना है उसी में उसके पिता राम किशोर की थोक किराने की दुकान है। चाचा सुशील कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र शंभू नाथ की स्वास्तिक ब्रदर के नाम से गुडका की एजेंसी है। बीती रात सबलोग दुकान बंद कर घर में चले गए थे। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ जब मकान की दूसरी मंजिल से देखा तो पता चला कि नीचे मकान में ट्रक घुसा है और घर का मलबा व टाटा नमक की छल्ली गिरकर बोरिया बिखरी पड़ी है।

बाइक और लोडर हुआ क्षतिग्रस्त यह देख घर के सभी लोग बाहर आए दोनों मकानों बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त था ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक एक छोटा लोडर बुरी तरह छातीग्रस्त थे। ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर फरार हो गया था। पुलिस को सूचना दी गई और कोतवाली में चालक के खिलाफ़ तहरीर दी गई। इस दुर्घटना में करीब 10 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ है।