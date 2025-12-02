SIR in UP: ऑफलाइन गणना फॉर्म भरने में आई तेजी, ऑनलाइन में इन समस्याओं का सामना कर रहे मतदाता
उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्यक्रम के तहत ऑफलाइन गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भरने में तकनीकी समस्याएं और वेबसाइट की ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिले में एसआईआर तीव्र गति से संचालित है, इसमें बीएलओ पूरी निष्ठा से अपने कार्यों को पूर्ण करने में जुटे हैं। इससे ऑफलाइन गति तो तेज है, लेकिन निर्वाचन के सॉफ्टवेयर में कुछ खामियां होने से सोमवार की शाम से ही 82.22 प्रतिशत की डिजिटाइजेशन की प्रगति पर रुका है। इससे ऑनलाइन प्रगति नहीं दिख रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है।
अब तक (02 दिसंबर दोपहर 12 बजे) के जिले में कुल 1870756 मतदाताओं में से 1538222 गणना प्रपत्र डिजिटाइज किया जा चुके है। इस प्रकार जिले की औसत प्रगति दर 82.22 प्रतिशत है।
बताया कि विभागीय पोर्टल में खामियां आने से ऑनलाइन प्रगति का प्रतिशत नहीं दिखाई दे रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों कटेहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर और अकबरपुर में डिजिटाइजेशन का कार्य बीएलओ द्वारा विभिन्न कार्मिकों की सहयोग एवं टीम के रूप में तीव्र गति से किया जा रहा है।
कटेहरी में 82.36 प्रतिशत, टांडा में 83.43 प्रतिशत, आलापुर में 83.25 प्रतिशत, जलालपुर में 82.12 प्रतिशत तथा अकबरपुर में 79.93 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ व बीएलओ के सहयोग में लगाए गए समस्त कर्मचारियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए अवशेष कार्य करें।
साथ ही उन्होंने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की है कि अवशेष सभी मतदाता भी अपने-अपने गणना प्रपत्र को भरकर बीएलओ के पास तत्काल जमा करा दें। इससे बीएलओ गणना प्रपत्र के डिजिटाइजेशन का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके।
पूर्व एमएलसी बने जिला प्रभारी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले में पार्टी की ओर से एसआईआर की पारदर्शिता परखने के लिए पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव को जिला प्रभारी बनाया है।
इसके बाद मंगलवार को पूर्व एमएलसी ने अकबरपुर के बांसगांव पहुंच कर बीएलओ, पार्टी के बीएलए से मिलकर अभियान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मृतक, बोगस मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर वास्विक नामों को जोड़ा जाय, इसमें किसी से साथ कोई भी भेदभाव न किया जाय।
