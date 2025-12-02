संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सर्दी-बरसात में सड़क फुटपाथ और तिरपाल लगाकर खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले बेघर गरीबों जरूरतमंदों को जल्द ही कांशीराम आवासीय कॉलोनी में आवास मिलेगा। कांशीराम आवास में वर्षों से अवैध कब्जा जमाए लोगों को नगरीय निकाय एवं जिला प्रशासन ने बाहर निकाल अब 700 बेघर जरूरतमंद को आवास आवंटन किया जाएगा।

वर्ष 2010 में यहां बेघर गरीबों को आवास के लिए अकबरपुर नगर पालिका के कटरिया याकूबपुर, रतनपुर, बरवां नासिरपुर, शिवबाबा, गोविंद गनेशपुर व विजयगांव 1,500 कांशीराम आवास निर्माण कराया गया था। जरूरतमंद को आवास आवंटित हुआ था। धीरे-धीरे आवंटियों ने अपने आवास को किराए पर दिया है।

आवासीय कालोनी में अवैध रूप से रहने वालों की शिकायत बढ़ने लगी। सभासद की शिकायत के बाद बीते 23 जुलाई को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने सदर एसडीएम, अधिशासी अधिकारी, सीओ सिटी, नगर कोतवाल को आवास जांच के लिए पांच सदस्य टीम गठन किया है। लगातार नगरीय निकाय व जिला प्रशासन टीम ने छापामारी अभियान चलाया। आवास आवंटन दस्तावेज का सत्यापन हुआ।

सत्यापन के दौरान 800 लोगों ने आवास आवंटन दस्तावेज दिखाएं जांच में उन्हें पात्रता पाई गई। 700 आवास पर तीन दिन की चेतावनी नोटिस चस्पा किया। इसके बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। नगरपालिका टीम ने उक्त आवास में ताला लगा दिया। नए सिरे से आवंटन आवास प्रक्रिया शुभारंभ किया है। हालांकि, अभी आवास आवंटन के लिए आवेदन लिया जाना शुरू नहीं किया गया है।