सूनसान घर से आभूषण और विदेशी करेंसी लेकर फरार हुए चोर, परिजनों से पुलिस ने की पूछताछ

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सूनसान घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने दो लाख का आभूषण और 20 हजार की विदेशी करेंसी उठा ले गए। पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। गृहस्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आलापुर के अछती गांव के रामवीर चौहान विदेश में रहते थे। करीब छह वर्ष पूर्व वह घर लौट आए। इसके बाद घर पर रहकर खेती-बाड़ी का कामकाज करते हैं।

इनका पुराना घर गांव में है। बाहर परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार की रात्रि चोरों ने पुराने घर को निशाना बनाया। पुराने घर में चोरों ने घुसकर आलमारी और बॉक्स का ताला तोड़ दिया। इसमें रखा करीब दो लाख का आभूषण और 20 हजार की विदेशी करेंसी उठा ले गए।

इसकी जानकारी स्वजन को सुबह हुई, जब पुराने घर पर पहुंचे। देखा तो आलमारी और बॉक्स के ताले टूटे थे। पुलिस ने जांच करते हुए स्वजन से पूछताछ किया। निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

ट्यूबवेल से मोटर चोरी सम्मनपुर में अमौली मोहिउद्दीनपुर (पेठिया) गांव के किसान रामरूप मिश्र ने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली विभाग से कनेक्शन लेकर नलकूप पर दो हार्स पावर का मोटर लगा रखा था। सोमवार की रात चोर नलकूप पर पहुंचे और टीनशेड तोड़कर अंदर घुसकर नलकूप पर लगा मोटर खोल कर उठा ले गए।

मंगलवार की सुबह किसान खेत पर आलू की सिंचाई के लिए पहुंचा तो ट्यूबवेल के अंदर से मोटर गायब देखकर वह सन्न रह गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि शिकायत की जांच की जा रही है। चोरों ने की दो बाइकों की चोरी जलालपुर/हंसवर में चोरों ने दो बाइकों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने दोनों मामले में केस दर्ज किया है। पीड़ित विनोद कुमार सिंह ने चोरी की सूचना पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। कटका के दुल्हूपुर कला गांव में गांव के विनोद कुमार सिंह घर से सामने बाइक खड़ी किए थे।