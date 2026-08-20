अम्बेडकरनगर में दर्दनाक हादसा: मां को करंट से बचाते समय चपेट में आया बेटा, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। मां को करंट लगते देख बेटा बचाने दौड़ा तो खुद चपेट में आकर झुलस गया। स्वजन उसे चिकित्सक के पास ले गए, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। इससे परिवार में मातम छा गया।

जहांगीरगंज के धर्मपुर करमैतेपुर निवासी रामरतन कनौजिया गुरुवार की सुबह घर में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनकी मां ज्ञानमती पंखे का तार बिजली के बोर्ड में लगा रही थीं। तार लगाते समय उन्हें करंट का जोरदार झटका लग गया। मां को करंट लगते देखकर रामरतन उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े।