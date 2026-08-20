अम्बेडकरनगर में दर्दनाक हादसा: मां को करंट से बचाते समय चपेट में आया बेटा, मौके पर मौत
अंबेडकरनगर में मां को करंट लगने पर बचाने दौड़ा बेटा खुद झुलस गया। स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में मातम छा गया।
HighLights
मां को करंट लगने पर बचाने दौड़ा बेटा।
बचाने के प्रयास में खुद करंट की चपेट में आया।
अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। मां को करंट लगते देख बेटा बचाने दौड़ा तो खुद चपेट में आकर झुलस गया। स्वजन उसे चिकित्सक के पास ले गए, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। इससे परिवार में मातम छा गया।
जहांगीरगंज के धर्मपुर करमैतेपुर निवासी रामरतन कनौजिया गुरुवार की सुबह घर में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनकी मां ज्ञानमती पंखे का तार बिजली के बोर्ड में लगा रही थीं। तार लगाते समय उन्हें करंट का जोरदार झटका लग गया। मां को करंट लगते देखकर रामरतन उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े।
मां को तो बचा लिया, लेकिन इस दौरान वह स्वयं गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। स्वजन चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह नौ भाइयों में सबसे छोटे थे। अभी शादी नहीं हुई थी। जिस बेटे ने अपनी मां को बचाने के लिए तत्काल दौड़कर अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसकी मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। थानाध्यक्ष रितेश पांडेय ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है।