संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान एवं घरों में लगा बिजली मीटर सिर्फ नाम का ही स्मार्ट है। हकीकत उपभोक्ताओं के लिए समस्या बन गई हैं। बिल में गड़बड़ी सुधरवाने के लिए उपभोक्ता अधिकारियों के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हैं।

कुछ ने तेज मीटर चलने की बात कही, तो कुछ ने कहा कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग की ही जानकारी नहीं हो पा रही है। बिल नहीं निकलने से उपभोक्ता भुगतान की धनराशि से ही अनभिज्ञ रहते हैं। टांडा के संतोष कुमार ने बताया कि उनका दो किलोवाट का व्यावसायिक कनेक्शन है।जुलाई में उन्होंने स्मार्ट मीटर लगवाया था।

अब तक उन्हें इस मीटर से बिल नहीं मिला है।बिल ज्यादा न हो जाए प्रतिमाह विभाग के कार्यालय पर चक्कर काट रहे हैं।जमा काउंटर पर भीड़ अधिक होने से उनका समय खराब होता है। अकबरपुर शहर के कुलदीप कसौधन ने बताया कि उनका एक किलोवाट का व्यावसायिक कनेक्शन है।मार्च में मीटर लगाया गया था।तबसे लेकिन एक बार भी बिल नहीं निकला।इससे वह जमा नहीं कर पा रहे हैं।लोड के हिसाब से उनका मीटर तेज चल रहा है।

शहजादपुर के सुरेश मोदनवाल ने बताया कि दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है। दो माह दिन पहले उनके यहां स्मार्ट मीटर लगाया गया था,जो तेज चल रहा है। इस तरह मीटर चला,तब वह कहीं के नही रहेंगे। बताया कि इससे ठीक तो पहले वाला ही मीटर था।

ख्वानी खान बताते हैं कि एक किलोवाट का उनका व्यावसायिक कनेक्शन है। स्मार्ट मीटर लगाया गया था। प्रतिमाह 35 सौ रुपये बिल आ रहा है, जबकि, उनके प्रतिष्ठान में तीन पंखे, और चार एलईडी बल्ब का प्रयोग होता है। मीटर से उन्हें यूनिट की जानकारी भी नहीं हो पाती है। मीटर विभाग एवं अधिशासी अभियंता पावर कारपोरेशन हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज की है,लेकिन समस्या निस्तारण नहीं हुआ।

400 चेक मीटर लगाए गए हैं: अकबरपुर जलालपुर ,टांडा, आलापुर चारों डिवीजन क्षेत्र में 28 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर में गलत बिल शिकायतों की समस्या को निस्तारित करने के लिए। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अफसर द्वारा 400 स्थान पर चेक मीटर लगाया गया है। ऐसे में चेक मीटर तथा स्मार्ट मीटर रीडिंग दोनों मिलान करने के बाद यदि रीडिंग सही पाएगी तो उपभोक्ताओं की समस्या निस्तारण के साथ सही बिल बनाया जाएगा।