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    मीटर उखाड़कर अधिकारियों के सामने हाजिर हुई दादी, SDO बोले- दो दिन में होगा समस्या का समाधान

    By Upendra Maurya Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:30 PM (IST)

    अंबेडकरनगर के अकबरपुर में बिजली बिल संशोधन शिविर में एक वृद्धा अधिक बिल से परेशान होकर अपना मीटर उखाड़कर पहुंच गई। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. वृद्धा भानमती अधिक बिजली बिल से परेशान थी।

    2. अपना मीटर उखाड़कर बिजली बिल संशोधन शिविर पहुंची।

    3. अधिकारियों ने दो दिन में समस्या समाधान का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अधिक बिजली बिल से परेशान वृद्धा कनेक्शन कटवाने के लिए दौड़भाग कर रही थी। सुनवाई नहीं होने पर वह मीटर उखाड़कर बिल संशोधन शिविर में पहुंच गई। इससे शिविर में मौजूद अधिकारी भौचक रह गए। दो दिन के भीतर समस्या के निदान का निर्देश दिया।

    मंगलवार को अकबरपुर सबडिवीजन परिसर में बिजली बिल संशोधन शिविर लगा था। इसमें मखदूमपुर की वृद्धा भानमती घर में लगा बिजली मीटर उखाड़कर शिकायत करने पहुंच गईं।

    कहा कि साहब, बिजली बिल बहुत आया है। 15 दिन पूर्व पांच हजार रुपये बकाया जमा कर कनेक्शन कटवाने के लिए फार्म जमा किया है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मीटर उखाड़कर लेकर आई हूं। पूरा बकाया समाप्त कर दो, तभी घर जाएंगे। इस पर कटेहरी एसडीओ वरुण कुमार, अकबरपुर के शशिकांत ने शिकायत दर्ज कर दो दिन बाद कनेक्शन काटे जाने की बात कही।

    जमुनीपुर के सुरेश कुमार ने बताया कि मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली बिल नहीं आ रहा था। मीटर वीडियो कैंप में दिखाकर रीडिंग के हिसाब से बिल बनाकर सोमवार को तीन हजार बकाया जमा किया। एक घंटे में समस्या निस्तारित हुई।

    अकबरपुर के दीपक चौरसिया, संजय वर्मा ने बताया कि स्वयं कनेक्शन क्षमता बढ़ गई है। शिकायत की है। एक सप्ताह बाद समस्या निस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया गया। शिविर में सर्वाधिक समस्या रीडिंग के अनुसार बिल न आने, अचानक कनेक्शन की क्षमता वृद्धि होने की आई।

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    नये संयोजन, कनेक्शन क्षमता वृद्धि, खराब मीटर, बिल संशोधन, विधा परिवर्तन की भी समस्या लेकर उपभोक्ता पहुंचे। 50 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। टांडा, जलालपुर, टांडा आलापुर डिवीजन कार्यालय में भी शिविर का आयोजन हुआ। अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा हर दिन शिविर में शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।