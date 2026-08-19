त्योहार पर ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी, ज्यादातर में लंबी वेटिंग; पायदान पर लटक कर सफर कर रहे यात्री

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। रक्षाबंधन को लेकर अप-डाउन ट्रेनों में सीट को लेकर मारा-मारी मची है। ट्रेनों में भीड़ के चलते लोग पायदान पर खड़े होकर व बैठकर असुरक्षित सफर कर रहे हैं। इससे हादसा होने का खतरा भी बना है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी तथा आरपीएफ के अधिकारी और जवान इन्हें रोकते-टोकते नहीं हैं।

लंबी दूरी की ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। पहली सितंबर तक लंबी वेटिंग का टिकट मिल रहा है। इसके कन्फर्म होने की संभावनाएं भी नहीं के बराबर हैं। आरक्षित टिकट के लिए यात्रियों को हर दिन कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 33 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं।

सियालदह एक्सप्रेस में पहली सितंबर तक वेटिंग का टिकट भी उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली जाने वाली कैफियात एक्सप्रेस में 300 वेटिंग चल रही है। मुंबई अप-डाउन करने वाली साकेत एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस की वेटिंग फुल है। किसान एक्सप्रेस में 27 अगस्त तक वेटिंग चल रही है।

आरक्षित टिकट काउंटर पर लंबी लाइन बुधवार की दोपहर बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म संख्या दो पर फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। 12:10 पर ट्रेन के पहुंचते ही यात्री चढ़ने के लिए एक-दूसरे से धक्का-मुक्की करते व झगड़ते नजर आए।पहले से बोगियां भरी होने के कारण यात्रियों को सवार होना मुश्किल हो गया। कुछ यात्री ही बोगी में सवार हो सके। बोगी में सवार होने के लिए यात्रियों में नोकझोंक भी हो गई।

इस बीच जगह नहीं मिलने पर पायदान पर बैठकर यात्रियों ने सफर किया। इसी तरह पार्सलयान में भी यात्री बैठ गए। ट्रेन में सवार जौनपुर के संगम, कुलदीप ने बताया कि रक्षाबंधन पर घर आना जरूरी था रिजर्वेशन टिकट नहीं मिले, अनारक्षित टिकट लेकर गेट पर बैठकर सफर करते अकबरपुर ट्रेन स्टेशन पहुंची।

जलालपुर के महेश कुमार गाजियाबाद से ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर की अंदर में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। सीट का किराया देकर गेट पर सफर गेट पर बैठकर सफर कर रहे हैं। रेलवे विभाग द्वारा त्योहार पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाए तो यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकें। इस बीच आरपीएफ और जीआरपी के जवान निगहबानी बनाए रहे।