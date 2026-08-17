अंबेडकरनगर में आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या व लूट का मामला, 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी की रविवार को हत्या व लूट के मामले में पुलिस चारों तरफ हाथ-पैर मार रही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं ढूंढ सकी। लखनऊ में पुलिस आवास निर्माण प्रभारी पद पर कार्यरत आशुतोष मिश्र शनिवार देर शाम ही लखनऊ लौटे थे।

पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर प्राची सिंह का कहना है पोस्टमार्टम से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। चिकित्सकों ने जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया है। स्थानीय लोग इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र राजफाश करने की मांग कर रहे हैं। उनके घर पर लोगों का तांता लगा है। स्थानीय नेताओं के साथ लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं।

एसपी प्राची सिंह ने बताया कि तीन डाक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया।। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे जानने के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। वहीं, हार्ट अटैक की संभावना की जांच के लिए हृदय को भी परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। हत्या व लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

हत्यारों का अभी तक नहीं लगा सुराग पुलिस की स्वाट, एसओजी, सर्विलांस के अलावा स्थानीय थानों की पुलिस अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस टीमें सर्विलांस सेल के माध्यम से शाम व रात्रि के समय आने-जाने वाले लोगों की लोकेशन तलाश रही हैं। साथ ही आसपास व धवरुआ बाजार में लगे सीसी कैमरे की फुटेज बारीकी से देख रही है।

अयोध्या में आज होगा अंतिम संस्कार घर पर अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अंतिम संस्कार अयोध्या में सरयू तट पर किया जाएगा। स्वजन व ग्रामीण शव लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया, एसपी प्राची सिंह, एडीएम ज्योत्सव बंधु, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव, डा. अभिषेक सिंह, रिंकू उपाध्याय समेत अन्य पहुंचकर शाेक संवेदना व्यक्त की।

गजाधर नाथ मर्यादा इंटर कॉलेज की प्रबंधक थीं इंद्रा देवी मालीपुर के धवरुआ के मजरे रूढ़ा के आईपीएस आशुतोष मिश्र वर्तमान समय लखनऊ में पुलिस आवास निर्माण प्रभारी पद पर कार्यरत हैं। गांव में इनका गजाधर नाथ मर्यादा इंटर कॉलेज संचालित है। आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी कालेज की प्रबंधक थी। स्वतंत्रता दिवस पर वह मां के साथ विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम में शामिल होकर आशुतोष शनिवार देर शाम लखनऊ लौट गए थे। इंद्रा देवी यहीं रुक गई थीं। रात में 10 बजे लखनऊ से आशुतोष ने अपनी मां से फोन पर बात भी की थी।

बाहर से बंद था मुख्य दरवाजा आशुतोष मिश्र ने रविवार की सुबह छह बजे फोन किया, लेकिन मां को फोन नहीं उठा। सुबह लगभग नौ बजे घर में काम करने वाली नौकरानी पहुंची। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। वह दरवाजा खोल अंदर बरामदे में पहुंची तो इंद्रा देवी अपने तख्त पर नहीं थी। वह उन्हें पुकारती अंदर गई तो देखा हाल में लगे बेड पर पड़ी हैं। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था।