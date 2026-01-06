Language
    युवक को पेड़ में बांधकर पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार; अंबेडकरनगर के चंदैनी गांव का मामला

    By Omkar Verma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:29 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में मानवेंद्र प्रताप सिंह नामक युवक को चंदैनी गांव में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। पेट्रोल पंप से लौटते समय हुए विवाद के बाद कुछ लोग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। युवक को पेड़ में बांधकर मारा-पीटा गया। पुलिस व स्वजन ने छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने तीन नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। अकबरपुर के उकरा गांव के मानवेंद्र प्रताप सिंह शनिवार की रात्रि करीब 10 बजे चंदैनी स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भराने गए थे।

    पेट्रोल पंप बंद होने से वह वापस लौट रहे थे। रास्ते में खड़े जानवर को हटाने के लिए हार्न बजाया। इसी से आक्रोशित चंदैनी गांव के शिवनाथ, आकाश, दीपू और अन्य स्वजन एकजुट होकर गाली देने लगे। मना करने करने पर लात-घूसो, डंडों व सारिया से मारा-पीटा। सिर में गंभीर चोटें आयी।

    आरोप है कि शिवनाथ के ललकारने पर आरोपितों ने पेड़ में बांध दिया व मारते-पीटते रहे व जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर स्वजन पहुंचे और डायल 112 को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने पर स्वजन छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया।

    घायल युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित दीपू को गिरफ्तार किया है। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    तीन युवकों पर मारपीट का मुकदमा

    मनबढ तीन युवकों के खिलाफ पुलि ने मारपीट, धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। जहांगीरगंज के तेतरिया गांव के रमेश मौर्य सोमवार को दोपहर बावली चौक स्थित दुकान पर चाट खाने जा रहा थे। लखनडीह के रजनीकांत यादव अपने दो अन्य साथियों के पहुंच गाली देते हुए खींचकर दुकान के अंदर मारने-पीटने लगा।

    वीडियो बनाने का प्रयास किया तो मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव ने बताया रजनीकांत यादव समेत उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।