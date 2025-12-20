अंबेडकरनगर में साड़ी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

संवाद सूत्र, मालीपुर। सुबह घर से निकले मजदूर युवक का गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल के पीछे आम के पेड़ से साड़ी के फंदे से शव लटका मिला। इससे स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने जांच करते हुए शव कब्जे में लिया। स्वजन ने पुलिस पर गाली-गलौज, घर गिराने, पूरे परिवार को जेल भेजने आदि की धमकी का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मालीपुर के ठट्टा गांव का युवक दिनेश निषाद गांव के निकट स्थित ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। युवक पर एक गांव की युवती के गायब होने पर अपहरण का आरोप लग रहा था। शुक्रवार की शाम वह घर आया था, तो स्वजन ने इसकी जानकारी दी थी। शनिवार की सुबह वह घर से निकला था। काफी देर बाद नहीं लौटा तो स्वजन ने खोजबीन शुरू की।

करीब सात बजे घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे आम के पेड़ पर साड़ी के फंदे से दिनेश का शव लटकता हुआ देखा गया। इसकी जानकारी स्वजन को होते ही रोते विलखते बदहवास हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पेड़ से उतारा गया, तब तक जान चली गई थी।

यह है पूरा मामला एक गांव की किशोरी दो सप्ताह से लापता है। मां ने सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना के पसियापारा गांव की महिला किरन के विरुद्ध अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। किशोरी के स्वजन ने पूछताछ में पुलिस को दिनेश निषाद का बातचीत होने की जानकारी दी थी।

किशोरी के बारे में जानकारी के लिए पुलिस दिनेश की तलाश में उसके घर शुक्रवार को गई थी, लेकिन वह नहीं मिला। स्वजन से थाना में हाजिर करने की बात कहकर वापस लौट आयी। दिनेश काम से रात में घर लौटा तो स्वजन पूरी घटना की उसे जानकारी दी। इससे वह परेशान हो गया।

स्वजन के मुताबिक वह रातभर इसी उलझन में सोया नहीं। सुबह वह खेत की तरफ गया और पेड़ से लटक गया। स्वजन का कहना कि वह जब लगातार घर पर है तो किशोरी का अपहरण कैसे कर सकता है। घर में पिता-माता, बहन स्वेता और छोटा भाई दुर्गेश है। सभी का रो-रो कर हाल-बेहाल है।