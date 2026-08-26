लोकतंत्र सेनानी राममूर्ति सिंह का निधन, राजकीय सम्मान के साथ सरयू नदी के तट पर अंतिम विदाई

जागरण संवाददाता, भीटी (अंबेडकरनगर)। आपातकाल के संघर्ष का हिस्सा रहे लोकतंत्र सेनानी व साकेत महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राममूर्ति सिंह का बुधवार सुबह उनके अयोध्या स्थित आवास पर निधन हो गया। वे करीब 77 वर्ष के थे।

1975-77 के बीच देश में लागू आपातकाल के विरोध में व्यापक आंदोलन किया गया था। उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंदोलन स्थल व घरों से तमाम लोग को गिरफ्तार कर विभिन्न जेलों में बंदी बना दिया था। भीटी के टेमा गांव के राममूर्ति सिंह अयोध्या में आंदोलन का प्रमुख हिस्सा थे।

उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ फैजाबाद (अब अयोध्या) में एकत्र होकर 1975 में आंदोलन किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें फैजाबाद से भीटी के रायगंज के श्यामा चरण सहित तमाम साथियों के साथ गिरफ्तार कर डीआईआर और मीसा लगाकर बंदी बना दिया था।

राममूर्ति करीब दो वर्षों तक जेल में बंद रहे। मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद अन्य बंदियों के साथ उन्हें भी रिहा किया गया था। वह प्रमुख समाजवादी राजनेता राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के करीबी रहे। उनके तीन पुत्र चंद्रशेखर सिंह, रवि शेखर और इंद्र शेखर हैं। मुखाग्नि छोटे पुत्र इंद्र शेखर ने दी। शव को तिरंगे में लपेटकर पुष्प अर्पित किया गया। सरयू नदी किनारे पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में जमथरा घाट पर सलामी संग राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूर्व विधायक जयशंकर पांडेय, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे।