यूपी में IPS की मां की हत्या मामले में करीबियों पर शक, घर आने-जाने वालों की गतिविधियां खंगाल रही पुलिस
आईपीएस आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी मिश्र की हत्या में पुलिस करीबियों पर शक कर रही है, उनके घर आने-जाने वालों की गतिविधियों की जांच जारी है।
HighLights
आईपीएस आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी की हत्या हुई।
पुलिस को हत्या में करीबियों के शामिल होने का शक।
शरीर से आभूषण गायब, घर का अन्य सामान सुरक्षित।
संवाद सूत्र, मालीपुर। आईपीएस आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी मिश्र की हत्या में पुलिस का शक उनके करीबी पर टिका है। ऐसे में इनके घर आने-जाने वालों से लेकर दिनभर में उनकी मुलाकात समेत रात की गतिविधियां खंगालने में पुलिस लगी है। एसपी ने घटना के अनावरण में पुलिस की टीमों को लगा दिया है।
आईपीएस आशुतोष मिश्र के पिता स्व. रामकुमार मिश्र इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त थे। वे अपनी पत्नी इंद्रा देवी के साथ गांव में ही रहते थे। पिता की मौत दो वर्ष पहले हो गई।
मां इंद्रा गांव में संचालित गजाधर नाथ मर्यादा इंटर कॉलेजकी प्रबंधक थी। घर के साथ ही विद्यालय की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। उम्र भले ही 94 वर्ष की थी,लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। हर काम स्वयं कर लेती थी। दो बहनों की शादी पहले हो चुकी थी।
बाद में इंद्रा देवी भी बेटे के साथ लखनऊ में रहने लगी थीं। वहीं से वह आती-जाती रहती थीं। आशुतोष छुट्टी पर जरूर घर आते थे। 15 अगस्त को मां को लेकर गांव आए थे। शाम को विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्ण कर लखनऊ चले गए थे। उन्हें क्या पता 16 अगस्त को मां की मौत की खबर मिलेगी।
मौत की खबर शरीर से आभूषण गायब होने की सूचना कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। गांव के रास्ते पर इनका पहला घर है। बगल में परिवार के लोगों का घर है। रात में कौन आया, मुंह में कपडॉ ठूंसकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कैसे किया। पुलिस के लिए इसकी कड़ी को जोड़ना चुनौती है। मौत काे पहले हार्ट अटैक बताया गया था। हालांकि पड़ोसी ने इसे हड़बडॉहट ही कहा।
बताया जाता है कि घर का काम करने वाली शाम को खाना बनाकर आशुतोष के रहते ही वापस चली गई थी। इसके बाद यहां कोई नहीं था। वहीं सुबह काम वाली ही पहले पहुंची थी। वहीं रात 10 बजे आशुतोष की अपनी मां से आखिरी बार बात हुई थी। तब तक सबकुछ ठीक था। इसके बाद हुई घटना को लेकर गांव के लोग अनभिज्ञ हैं।
सगे-संबंधियों पर आशंका
घटना में सगे-संबंधियों के शामिल होने की आशंका है। शरीर पर पहने आभूषण भले ही गायब मिले, लेकिन घर के अन्य सामान सुरक्षित पाए गए हैं। पुलिस भी इसे दबी जुबान से स्वीकार कर रही है। हालांकि अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम
वृद्धा के शव का तीन चिकित्सकों की टीम ने वीडियोग्राफी के बीच रात्रि में पोस्टमार्टम किया। टीम में महिला चिकित्सक डॉ. रमा वर्मा, डॉ. मकसूद, डॉ. विनोद शामिल रहे।
सपा प्रमुख ने जताई चिंता
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने टिप्पणी की हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है।
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