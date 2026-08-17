यूपी में IPS की मां की हत्या मामले में करीबियों पर शक, घर आने-जाने वालों की गतिविधियां खंगाल रही पुलिस

संवाद सूत्र, मालीपुर। आईपीएस आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी मिश्र की हत्या में पुलिस का शक उनके करीबी पर टिका है। ऐसे में इनके घर आने-जाने वालों से लेकर दिनभर में उनकी मुलाकात समेत रात की गतिविधियां खंगालने में पुलिस लगी है। एसपी ने घटना के अनावरण में पुलिस की टीमों को लगा दिया है।

आईपीएस आशुतोष मिश्र के पिता स्व. रामकुमार मिश्र इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त थे। वे अपनी पत्नी इंद्रा देवी के साथ गांव में ही रहते थे। पिता की मौत दो वर्ष पहले हो गई। मां इंद्रा गांव में संचालित गजाधर नाथ मर्यादा इंटर कॉलेजकी प्रबंधक थी। घर के साथ ही विद्यालय की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। उम्र भले ही 94 वर्ष की थी,लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। हर काम स्वयं कर लेती थी। दो बहनों की शादी पहले हो चुकी थी।

बाद में इंद्रा देवी भी बेटे के साथ लखनऊ में रहने लगी थीं। वहीं से वह आती-जाती रहती थीं। आशुतोष छुट्टी पर जरूर घर आते थे। 15 अगस्त को मां को लेकर गांव आए थे। शाम को विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्ण कर लखनऊ चले गए थे। उन्हें क्या पता 16 अगस्त को मां की मौत की खबर मिलेगी।

मौत की खबर शरीर से आभूषण गायब होने की सूचना कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। गांव के रास्ते पर इनका पहला घर है। बगल में परिवार के लोगों का घर है। रात में कौन आया, मुंह में कपडॉ ठूंसकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कैसे किया। पुलिस के लिए इसकी कड़ी को जोड़ना चुनौती है। मौत काे पहले हार्ट अटैक बताया गया था। हालांकि पड़ोसी ने इसे हड़बडॉहट ही कहा।

बताया जाता है कि घर का काम करने वाली शाम को खाना बनाकर आशुतोष के रहते ही वापस चली गई थी। इसके बाद यहां कोई नहीं था। वहीं सुबह काम वाली ही पहले पहुंची थी। वहीं रात 10 बजे आशुतोष की अपनी मां से आखिरी बार बात हुई थी। तब तक सबकुछ ठीक था। इसके बाद हुई घटना को लेकर गांव के लोग अनभिज्ञ हैं।