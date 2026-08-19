'जेवर बरामद नहीं हुए', मां की हत्या के बाद IPS आशुतोष मिश्र ने गहनों पर उठाए सवाल, पुलिस ने किया खंडन
आईपीएस आशुतोष मिश्र की मां की मौत और लूट के मामले में गुत्थी उलझ गई है, जहां आशुतोष ने जेवर बरामदगी के पुलिस के दावे पर सवाल उठाए हैं।
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जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। आईपीएस आशुतोष मिश्र के मां की मौत और लूट के मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। अब तक इस घटना में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। इस बीच आशुतोष मिश्र ने जेवर बरामदगी के दावे पर सवाल उठाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मां के शरीर के गायब कोई आभूषण नहीं मिले। यदि मिले हैं तो उन्हें वापस किया जाना चाहिए। साथ ही मामले की जांच विशेष टीम से कराने का आग्रह एडीजी जोन से किया। ताकि जल्द से जल्द घटना का राजफाश हो सके और किसी निर्दोष का उत्पीड़न न होने पाए।
उनके इस बयान के बाद पुलिस मीडिया सेल की ओर से मंगलवार की देर रात एक खंडन जारी किया गया, जिसमें कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेवर बरामदगी की बात कही जा रही थी।
घर में घुसकर हुई हत्या
मालीपुर के धवरुवा मजरे रूढ़ा निवासी आईपीएस आशुतोष मिश्र वर्तमान में लखनऊ में पुलिस आवास निर्माण प्रभारी पद पर कार्यरत हैं। इनकी मां इंद्रा देवी का शव रविवार को घर में बिस्तर पर मिला था। मौके की परिस्थितियों व मां के शरीर के आभूषण गायब होने पर आशुतोष ने हत्या व लूट की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
रविवार की रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एसपी प्राची सिंह ने दावा किया कि इंद्रा देवी की मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि चिकित्सकों ने जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया है। उन्होंने मृतका की अंगुली में सोने की अंगूठी होने व एक पायल और तुलसी की माला घर में ही मिलने का दावा भी किया था। हालांकि, चेन, कंगन, टप्स चोरी होने की बात स्वीकार की थी।
विसरा सुरक्षित रखा गया
इस बीच मंगलवार की शाम आशुतोष मिश्र ने मीडिया को बताया कि जो आभूषण गायब थे, वे नहीं मिले हैं। यदि मिले होते तो वे उन्हें पुलिस को सौंपते। मौत के कारणों को स्पष्ट करने के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है।
पीड़ित पुलिस अधिकारी के बयान के बाद पुलिस मीडिया सेल की ओर से आभूषण बरामदगी के दावे को लेकर खंडन जारी किया गया है। इसमें कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा आभूषण बरामदगी के दावे को भ्रामक बताया गया है।
थाना स्तर पर टीम गठित
एसपी प्राची सिंह का कहना है कि घटना की जांच के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना स्तर से एक टीम गठित कर दी गई है, जो शीघ्र घटना का राजफाश करेगी।
इस बीच घटना की जानकारी लेने व शोक व्यक्त करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार को पीड़ित अधिकारी के घर आएंगे। वे शाम साढ़े चार बजे पहुंचेंगे।
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घटना को लेकर ये सवाल अनुत्तरित
- यदि इंद्रा देवी की मौत हार्ट अटैक से हुई तो उनके मुंह में तौलिया कैसे ठूंसा था, जैसा कि पीड़ित अधिकारी ने एफआईआर में दर्शाया है।
- मुंह पर चोट के निशान और खून कैसे आया।
- मौत हार्ट अटैक से हुई तो तन के गहने कैसे गायब हो गए।
- विसरा सुरक्षित है तो इसकी जांच रिपोर्ट आए बगैर कैसे हत्या की आशंका को खारिज कर दिया गया।