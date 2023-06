Ambedkarnagar News: दीवार के सहारे घर में घुसकर दो युवकों ने विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

घर में घुसकर दो युवकों ने विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीओ शुभम कुमार ने गांव पहुंचकर जांच पड़ताल कर पीड़िता का बयान दर्ज किया। 27 जून की रात करीब साढ़े 12 बजे दीवार के सहारे गांव का ही आरोपी रत्नेश अपने सहयोगी के साथ घर की छत पर पहुंच गया।...

संवाद सूत्र, भीटी (अंबेडकरनगर): घर में घुसकर दो युवकों ने विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीओ शुभम कुमार ने गांव पहुंचकर जांच पड़ताल कर पीड़िता का बयान दर्ज किया। आरोपियों ने विवाहिता के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म विवाहिता 27 जून की रात करीब साढ़े 12 बजे घर के अंदर सो रही थी। दीवार के सहारे गांव का ही आरोपी रत्नेश अपने सहयोगी के साथ घर की छत पर पहुंच गया। सीढ़ी के रास्ते घर में प्रवेश कर लिया। आरोपियों ने विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और कहीं भी मुंह खोलने की दशा में जान से मार देने की धमकी देते हुए चले गए। आरोपियों के चंगुल से मुक्त होने पर गुहार लगाई तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। रात में ही पीआरवी टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। विवाहिता ने सुबह थाने पहुंचकर तहरीर दी। थानाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह ने बताया कि नामजद रत्नेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दूसरे आरोपी की तलाश चल रही है।

