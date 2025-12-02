भूटान से घर पहुंचे इनामिया को पुलिस ने दबोचा, किशोरी का अपहरण करने का आरोप

संवाद सूत्र, भीटी। भूटान देश में शरण लिया 25 हजार के इनामी आरोपित के घर पहुंचने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पांच वर्षों से फरार चल रहा था। महरुआ में इस पर न्यायालय की उद्घोषणा का उल्लंघन करने, अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, साजिश रचने आदि तीन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महरुआ के लोहरा बरामदपुर गांव के धर्मेंद्र वर्ष 2020 में एक गांव में घर में घुसकर किशोरी का अपहरण किया। कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से मुक्त होकर घर पहुंचकर स्वजन से आप बीती सुनाई।

तत्समय पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और साजिश रचने आदि गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस से बचने के लिए आरोपित भूटान देश भाग गया। मुकदमा दर्ज होने के दिन से वह न तो पुलिस के हाथ आया और न ही न्यायालय में हाजिर हुआ। न्यायालय ने उसके विरुद्ध वारंट जारी किया था। गत दिनों पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की का आदेश प्राप्त किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था।