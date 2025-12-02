Language
    भूटान से घर पहुंचे इनामिया को पुलिस ने दबोचा, किशोरी का अपहरण करने का आरोप

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:12 PM (IST)

    अंबेडकरनगर पुलिस ने भूटान से लौटे एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। उस पर एक किशोरी के अपहरण का आरोप है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछा ...और पढ़ें

    भूटान से घर पहुंचे इनामिया को पुलिस ने दबोचा।

    संवाद सूत्र, भीटी। भूटान देश में शरण लिया 25 हजार के इनामी आरोपित के घर पहुंचने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पांच वर्षों से फरार चल रहा था। महरुआ में इस पर न्यायालय की उद्घोषणा का उल्लंघन करने, अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, साजिश रचने आदि तीन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

    महरुआ के लोहरा बरामदपुर गांव के धर्मेंद्र वर्ष 2020 में एक गांव में घर में घुसकर किशोरी का अपहरण किया। कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से मुक्त होकर घर पहुंचकर स्वजन से आप बीती सुनाई।

    तत्समय पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और साजिश रचने आदि गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस से बचने के लिए आरोपित भूटान देश भाग गया।

    मुकदमा दर्ज होने के दिन से वह न तो पुलिस के हाथ आया और न ही न्यायालय में हाजिर हुआ। न्यायालय ने उसके विरुद्ध वारंट जारी किया था। गत दिनों पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की का आदेश प्राप्त किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

    पांच वर्षों के भीतर वह भूटान से कई बार घर आया। हर बार वह पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। दो दिन पहले वह गांव में देखा गया तो मंगलवार को पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। थानाध्यक्ष यादवेंद्र सोनकर ने बताया कि आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।