अम्बेडकरनगर में सीएम योगी की विकास की बौछार; स्वास्थ्य, आवास और कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक और चाबियां

डिजिटल डेस्क, अम्बेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकरनगर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सौगात दी। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों से जुड़ी लाभार्थियों को चेक प्रदान किए गए। इसके अलावा स्वरोजगार, स्वास्थ्य, आवास, कृषि और कृषक दुर्घटना कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र और सांकेतिक चाबियां सौंपी गईं। सीएम के हाथों सौगात पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गये।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत आकृति राव और उत्कर्ष तिवारी की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पर प्रत्येक को 5.75 लाख रुपये के चेक प्रदान किए। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के तहत हृदय रोग से उपचारित अंशी और जूही को चेक प्रदान किया गया।