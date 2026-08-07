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    अम्बेडकरनगर में सीएम योगी की विकास की बौछार; स्वास्थ्य, आवास और कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक और चाबियां

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 09:45 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकरनगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व चाबियां वितरित कीं। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. सीएम योगी ने अम्बेडकरनगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

    2. विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और सांकेतिक चाबियां मिलीं।

    3. महिला समूहों, दिव्यांगजनों, किसानों और छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

    डिजिटल डेस्क, अम्बेडकरनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकरनगर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सौगात दी। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों से जुड़ी लाभार्थियों को चेक प्रदान किए गए। इसके अलावा स्वरोजगार, स्वास्थ्य, आवास, कृषि और कृषक दुर्घटना कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र और सांकेतिक चाबियां सौंपी गईं। सीएम के हाथों सौगात पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गये।

    दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत आकृति राव और उत्कर्ष तिवारी की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पर प्रत्येक को 5.75 लाख रुपये के चेक प्रदान किए। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के तहत हृदय रोग से उपचारित अंशी और जूही को चेक प्रदान किया गया।

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रमोद कुमार गुप्ता को फ्लोर मिल और आरुषि यादव को ब्यूटी पार्लर के लिए पांच-पांच लाख रुपये का चेक दिया गया।

    एक जनपद-एक उत्पाद योजना के तहत रीता देवी को कपड़ा व्यवसाय के लिए 48 लाख रुपये का चेक दिया गया।

    कृषि विभाग की ओर से वंदना पटेल को ड्रोन दीदी का प्रमाण पत्र दिया गया गया।

    कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सदस्य कृषक अभिषेक तिवारी को चाबी सौंपी गई।

    प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रीना सोनी, मीरा देवी और कल्पनाथ को गृह प्रवेश के लिए सांकेतिक चाबी दी गई।
    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उर्मिला और यमुरता देवी को पांच-पांच लाख रुपये का चेक दिया गया।
    राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऊषा मौर्य को 469.50 लाख रुपये का चेक और उमा सिंह को 86.40 लाख रुपये का आरएफ चेक दिया गया। वहीं, मेधावी छात्रों में प्रियांशु चौरसिया के अलावा छात्र ध्रुव प्रताप सिंह की माता रंजना सिंह ने सम्मान ग्रहण किया।