अंबेडकरनगर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी ने दोस्त संग मिलकर वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। प्रेमी युवक ने अपने दोस्त के साथ अनुसूचित जाति की प्रेमिका को बुलाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट, धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया।

अकबरपुर के एक गांव की अनुसूचित जाति की युवती से गांव के युवक सत्येंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपित प्रेमी के युवक एक डेंटल क्लीनिक पर काम करता था। बुलाने पर वह मिलने जाती थी। गत 30 अक्टूबर को दिन में प्रेमी के बुलाने पर वह औलियापुर गई। जहां पर वह प्रेमिका को कमरे में ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

प्रेमी ने अपने दोस्त औलियापुर के आलोक को भी कमरे में बुलाया, जहां पर दोनों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। धमकी दी गई घटना के बारे में किसी को जानकारी दी तो जान से मार देंगे। उनके चंगुल से छूटी युवती घर पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी माता-पिता को दी। स्वजन के साथ युवती ने दूसरे दिन कोतवाली पहुंचकर दोनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी।