    अंबेडकरनगर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी ने दोस्त संग मिलकर वारदात को दिया अंजाम

    By Omkar Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    अकबरपुर के एक गांव की अनुसूचित जाति की युवती से गांव के युवक सत्येंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपित प्रेमी के युवक एक डेंटल क्लीनिक पर काम करता था। बुलाने पर वह मिलने जाती थी। गत 30 अक्टूबर को दिन में प्रेमी के बुलाने पर वह औलियापुर गई। जहां पर वह प्रेमिका को कमरे में ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। प्रेमी युवक ने अपने दोस्त के साथ अनुसूचित जाति की प्रेमिका को बुलाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट, धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया।

    प्रेमी ने अपने दोस्त औलियापुर के आलोक को भी कमरे में बुलाया, जहां पर दोनों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। धमकी दी गई घटना के बारे में किसी को जानकारी दी तो जान से मार देंगे। उनके चंगुल से छूटी युवती घर पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी माता-पिता को दी। स्वजन के साथ युवती ने दूसरे दिन कोतवाली पहुंचकर दोनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी।

    दुष्कर्म का मामला सामने आते पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने बयान दर्ज करते हुए सामूहिक दुष्कर्म, एससी एसटी एक्ट, धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।

    कोतवाल श्रीनिवास पांडेय ने पुलिस टीम संग छापेमारी करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। युवती का मेडिकल परीक्षण पुलिस करा रही है। क्षेत्राधिकारी नितीश तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। मेडिकल के बाद युवती का न्यायालय में कमलबंद बयान दर्ज होगा।