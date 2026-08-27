अंबेडकरनगर के मुक्केबाज सगे भाइयों ने बढ़ाया मान, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते पदक
अंबेडकरनगर के देवांश और प्रशांत मिश्र ने मुक्केबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, प्रशांत ने कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।
HighLights
देवांश और प्रशांत मिश्र ने मुक्केबाजी में राष्ट्रीय पदक जीते।
प्रशांत ने कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
प्रथम सिंह रेलवे टीम के कप्तान और क्रिकेट अकादमी संचालक।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। जिले के आलापुर सहिजना हमजापुर निवासी सगे भाई देवांश मिश्र और प्रशांत मिश्र मुक्केबाजी में नए सितारे बनकर उभरे हैं। स्कूली खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर पदक हासिल किए हैं।
देवांश ने स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) की वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अकोला, महाराष्ट्र में 48-50 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इसके बाद उन्होंने नोएडा में 2024-25 और नागपुर, महाराष्ट्र में 2025-26 की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग किया।
प्रशांत ने 2024-25 में नोएडा नेशनल में 52-54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया। नागपुर में 2025-26 की ओपन नेशनल प्रतियोगिता में 54-57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। एसजीएफआइ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने 52-54 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया।
प्रशांत कजाकिस्तान में आयोजित अंडर-17 एशियन गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बेटों की इस उपलब्धि पर पिता रमाकांत मिश्रा काफी खुश हैं, और उनको लगता है कि उनके बेटे आने वाले दिनों में कुछ कमाल जरूर करेंगे।
क्रिकेट में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं प्रथम सिंह
अंबेडकरनगर : जलालपुर के अशरफपुर मजगवां निवासी सुधीर सिंह के पुत्र प्रथम सिंह क्रिकेट की दुनिया में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। मौजूदा समय में वे रेलवे टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए की भी कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में हुए आइपीएल मैचों के दौरान केकेआर की टीम का हिस्सा थे।
इस समय इस समय प्रथम सिंह यूपी 20 लीग में नोएडा किंग की तरफ से खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले में क्रिकेट के विकास के लिए उन्होंने एक एकेडमी भी जलालपुर में खोल रखी है। इसमें नौनिहाल क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं।