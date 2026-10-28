अंबेडकरनगर में युवा उत्सव का धमाल, विलुप्त होतीं लोक परंपराओं को मिला मंच; प्रतिभाओं ने बिखेरे रंग

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलाग के तहत रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा उत्सव आयोजित हुआ। विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के युवाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और पेंटिंग के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एमएलसी डा. हरिओम पाण्डेय और जिला पंचायत प्रशासक श्याम सुंदर वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

जिला युवा कल्याण अधिकारी सुभाषिनी सिंह ने कहा कि उत्सव का उद्देश्य युवाओं को लोक कला, लोक संगीत और विलुप्त होती परंपराओं से जोड़ना है। समूह लोकनृत्य में राजकीय बालिका इंटर कालेज, अकबरपुर ने पहला और आदर्श जनता इंटर कालेज, टांडा ने दूसरा स्थान हासिल किया। समूह लोकगीत में गौरव शुक्ला एवं टीम प्रथम, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, टांडा द्वितीय और रमाबाई महाविद्यालय तृतीय स्थान पर रहा।