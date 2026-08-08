अंबेडकरनगर में 12 अगस्त तक रहेगा रूट डायवर्जन, बैरियरों पर पुलिस तैनात, कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा टाइट

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दूसरा सोमवार 10 अगस्त है। कांवड़ यात्रा भी शुरू है। इसे देखते हुए शनिवार से वाहनों के डायवर्जन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह 12 अगस्त की सुबह आठ बजे तक रहेगी। इसके बाद 14 अगस्त को सुबह आठ बजे से 17 अगस्त की रात्रि 11 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसी तरह चौथे सोमवार 24 अगस्त के मद्देनजर डायवर्जन 23 अगस्त की सुबह से 24 को रात्रि 11 बजे तक रहेगा। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा स्नान एवं मेला समापन पर यातायात डायवर्जन 27 अगस्त को सुबह आठ बजे से शुरू होगा, जो 28 अगस्त को रात्रि 11 बजे तक रहेगा।

इस तरह बनाई गई है व्यवस्था : डायवर्जन के दौरान अयोध्या से आने वाले हल्के वाहन यादवनगर से मिझौड़ा चौराहा होते हुए महरुआ से अकबरपुर आ-जा सकेंगे। सुलतानपुर से आने वाले भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कट संख्या 136, 161 व 183 से भेजा जा रहा है।

भारी वाहन प्रतिबंधित जौनपुर से आने वाले भारी वाहनों को सुरहुरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कट संख्या 183 से डायवर्ट किया गया है। मालीपुर से अकबरपुर आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। आजमगढ़ से आने वाले भारी वाहनों को न्यौरी टोल प्लाजा से डायवर्ट कर गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भेजा जा रहा है।

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