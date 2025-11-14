स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के बिजली बिल का हिसाब रखना हुआ आसान, डाउनलोड करें ये एप

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटर के प्रत्येक यूनिट बिजली बिल का हिसाब रखना, समय पर बिल भुगतान व समस्याओं की शिकायत के लिए अब अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं मीटर विभागीय कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के ऊर्जा सेवा सरयू एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर अपनी कनेक्शन संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। एप के जरिए उपभोक्ताओं को प्रतिदिन की बिजली खपत व मासिक बिल की जानकारी प्राप्त होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपभोक्ताओं को समय से सही बिल नहीं मिल पाने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब यह समस्या समाप्त होने की उम्मीद है। अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, आलापुर सबडिवीजन से जुड़े के जिला मुख्यालय शहर समेत 41 विद्युत उपकेंद्र पर संचालित 113 ग्रामीण व 33 शहरी फीडर से जुड़े घरेलू, कमर्शियल, औद्योगिक, बुनकर, सरकारी कार्यालय, स्कूल एवं कॉलेज के चार लाख 30 हजार ग्राहक है।

इसमें से अब तक निगम ने 28 हजार 300 घर, प्रतिष्ठान तथा सरकारी कार्यालय में स्मार्ट मीटर मीटर लगाए गए हैं। नगरपालिकाओं तथा नगरपंचायतों समेत ग्रामीणांचल में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के लिए लगभग डेढ़ सौ कर्मचारी हर दिन कार्य कर रहे हैं।

मीटर विभाग के अधिशासी अभियंता एसडीओ तथा अवर अभियंता हर दिन मीटर लगाने तथा स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों को तत्काल निस्तारण कर रहे है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर 400 से अधिक उपभोक्ताओं के घर चेक मीटर लगया गया। अब तक चेक मीटर में लगभग 200 से चेक मीटर और स्मार्ट मीटर की रीडिंग बराबर मिली है। चारों डिवीजन क्षेत्र के 14 हजार उपभोक्ता के घर पर प्रीपेड मीटर शुरू हो गया है। उपभोक्ता जितनी बिजली खपत अनुसार रिचार्ज करके बिजली उपयोग कर रहे। शहर समेत जलालपुर, टांडा तथा आलापुर में प्रीपेड मीटर संचालित हैं।