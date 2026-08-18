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अंबेडकरनगर में अस्पताल पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म

By Upendra Maurya Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:15 AM (IST)

अंबेडकरनगर में एक दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में एक बच्ची को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं; आरोपित युवक पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने एंबुलेंस में बच्ची को जन्म दिया।

  2. जच्चा-बच्चा स्वस्थ, जिला अस्पताल में भर्ती और निगरानी में।

  3. आरोपित युवक पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुका है।

संवाद सूत्र, जागरण, अंबेडकरनगर। अस्पताल ले जाते समय दुष्कर्म पीड़िता किशोरी का एंबुलेंस में प्रसव हो गया। उसने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया गया। सीएचसी के चिकित्सक डा.आशीष राय ने बेहतर चिकित्सकीय निगरानी के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। दोनों की हालत फिलहाल ठीक बताई गई है।

मामला जहांगीरगंज का है। 20 जुलाई को किशोरी की मां ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें एक युवक पर बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने, शादी का झांसा देने और बाद में शादी से इन्कार करने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को 22 जुलाई को जेल भेज दिया था।

थानाध्यक्ष रितेश पांडेय ने बताया कि आरोपित जेल में बंद है, विवेचना की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.प्रमोद कुमार ने बताया कि जच्चा-बच्चा स्वस्थ हैं। चिकित्सा टीम द्वारा निगरानी की जा रही है।

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