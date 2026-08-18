अंबेडकरनगर में अस्पताल पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म

संवाद सूत्र, जागरण, अंबेडकरनगर। अस्पताल ले जाते समय दुष्कर्म पीड़िता किशोरी का एंबुलेंस में प्रसव हो गया। उसने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया गया। सीएचसी के चिकित्सक डा.आशीष राय ने बेहतर चिकित्सकीय निगरानी के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। दोनों की हालत फिलहाल ठीक बताई गई है।

मामला जहांगीरगंज का है। 20 जुलाई को किशोरी की मां ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें एक युवक पर बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने, शादी का झांसा देने और बाद में शादी से इन्कार करने का आरोप लगाया गया था।