IPS अफसर की मां की हत्या का मामला: 6 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस, करीबियों पर घूमी जांच

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। आइपीएस आशुतोष मिश्र की मां की हत्या और लूट के मामले में घटना के छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पुलिस की जांच अब घटना से जुड़े करीबियों के इर्द-गिर्द भी घूम रही है। हालांकि, अभी तक किसी के विरुद्ध कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

मालीपुर के धवरुवा मजरे रूढ़ा निवासी आइपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी का शव रविवार की सुबह उनके घर में मिला था। मामले में हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने जांच के लिए पांच टीमें गठित की हैं, जो अलग-अलग बिंदुओं पर साक्ष्य जुटा रही हैं।

पुलिस घटना के पीछे की वजह, घर में आने-जाने वाले लोगों और आसपास की गतिविधियों के साथ ही अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।