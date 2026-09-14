बिजली समस्याओं के लिए कार्यालय जाने का झंझट खत्म, अब वॉट्सएप पर होगा समस्या का समाधान

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अब मीटर बदलने, गलत बिल की शिकायत, खुद बिल बनाने और बिल की जानकारी के लिए अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता व एसडीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

उपभोक्ता वाट्सएप पर ''हेलो'' लिखकर सभी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने इसके लिए 76690 03409 चैटबाट हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

इस नंबर पर मैसेज करते ही उपभोक्ताओं को समाधान मिलेगा। माह पूरा होने से तीन दिन पहले बिल का मैसेज और जमा करने के लिए आनलाइन लिंक मिलेगा। उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के साथ ही बिल भी जमा कर सकेंगे। इस सेवा का नाम चैटबाट रखा गया है।

बिलिंग मैसेज के साथ शिकायत के लिए आठ विकल्प दिए जाएंगे। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित अवर अभियंता और एसडीओ को भेज दी जाएगी, जहां से निस्तारण किया जाएगा। यह सेवा 24 घंटे मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। जिले के अकबरपुर, जलालपुर, टांडा व आलापुर चारों उपखंडों के 42 विद्युत उपकेंद्रों से 4.40 लाख उपभोक्ता जुड़े हैं।