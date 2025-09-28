Language
    दशहरा-दिवाली से पहले ही इन दो प्रमुख शहरों के रूट पर बस संचालन प्रभावित, यात्री भटक रहे

    By arvind kumar singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:10 PM (IST)

    अंबेडकरनगर डिपो में चालकों की कमी से बस संचालन प्रभावित है। त्योहारों में यात्री परेशान हैं डग्गामार वाहनों का बोलबाला है। दिल्ली कानपुर जैसे रूटों पर बसें समय पर नहीं चल रहीं। निगम के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं जिससे राजस्व पर असर पड़ रहा है। यात्री बस स्टैंड पर भटक रहे हैं। चालक भर्ती के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं।

    लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़ रूट पर बसों का टोटा।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। परिवहन निगम अकबरपुर डिपो में बस की संख्या भरपूर है। लेकिन चालक-परिचालक की कमी से समय से रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा। त्योहार सीजन में परदेसियों को घर पहुंचाने में डग्गामार बस, जीप चालक मलाई काट रहे हैं।

    सफर में धक्का मुक्की के साथ अधिक किराया चुकाना पड़ रहा हैं। आगामी दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, पर्व मनाने के लिए शहर से गांव लौट रहे परदेसियों को सफर में दिक्कत हो रही। चालक की कमी से हर दिन दिल्ली, कानपुर, मऊ-आजमगढ़, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, प्रयागराज रूट निर्धारित समय से संचालन नहीं हो पा रहा।

    अकबरपुर डिपो से 100 बसों के चलाने के लिए परिवहन निगम के के पास रेगुलर, संविदा कल 114 परिचालक, 131 चालक कार्यरत हैं। इसमें से हर प्रतिदिन 25 से 30 अधिक चालक- परिचालक संविदा कर्मी ड्यूटी से गायब रहते हैं।

    चालक परिचालक की कमी होने की वजह से आए दिन डिपो में बस खड़ी रहती हैं। जिसका फायदा मौजूदा समय त्यौहार सीजन में डागामार वाहन चालक खूब उठा रहे हैं। रोडवेज यात्री समय पर बस ना संचालन होने की वजह से डग्गामार वाहन बस का सहारा ले रहे।

    ऐसे में चालक परिचालक ना होने की वजह से परिवहन निगम की राजस्व सूली भी प्रभावित हो रही है।जहां त्यौहार सीजन व सामान्य दिनों में परिवहन निगम के 50 से 60 प्रतिशत यात्री लोड चल रहे थे। बसे नहीं मिलने से अब 35 से 40 यात्री लोड चल रहा है।

    शनिवार को 15 चालक तथा 10 परिचालक का अवकाश पर जाने के बाद रविवार को भी वापस ड्यूटी पर नहीं लौटे, वाराणसी, विंध्याचल धाम, आजमगढ़, मऊ, सुलतानपुर, लखनऊ प्रयागराज, रोड पर बस संचालन प्रभावित रहा। यात्री रमाशंकर ने बताया कि प्रयागराज में रहते हैं वापस घर आए थे पुनः जाना था लेकिन बस नहीं मिले। बस डिपो में पता किया गया तो बताएं कि चालक नहीं है।

    कुलदीप कुमार ने कहा कि कानपुर शहर में जाना था लेकिन समय पर बस नहीं मिली। आशीष कसौधन कहते हैं कि हर दिन डिपो में चालक न होने का हवाला दिया जाता है। लोक निर्माण विभाग कार्यालय ओवरब्रिज, पटेल नगर विक्रमादित्य तिराहा समेत अन्य स्थानों पर यात्री बस के तलाश में भटकते नजर आए।

    डिपो में चालक परिचालक की कमी है, कभी कभार समय पर बस चालक नहीं आते हैं जिससे निर्धारित समय पर लंबी दूरी की बस नहीं चल पाती हैं। चालक संविदा भर्ती के लिए प्रत्येक शुक्रवार को कैंप लगाया जा रहा है।

    कुंवर हरिओम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक