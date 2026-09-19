अंबेडकरनगर में भाजपा की नई रणनीति, पिछड़ी जातियों को साधकर सपा का गढ़ भेदने की तैयारी
अंबेडकरनगर में भाजपा और सहयोगी दल सपा के गढ़ को भेदने के लिए पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा अंबेडकरनगर में सपा के मजबूत किले को भेदने में जुटी।
पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को साधने पर भाजपा का जोर।
राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगी दल सक्रिय भूमिका में।
अजय सिंह, अंबेडकरनगर। जिले के वर्तमान राजनीतिक स्थिति से भाजपा के लिए मिशन 2027 आसान नहीं है। यहां सपा के मजबूत किले को ध्वस्त करने को अभी से चुनावी मिसाइल तैयार करनी होगी। इसी रणनीति पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। खास लक्ष्य पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को साधने का है।
इस क्रम में जहां उसने ओम प्रकाश राजभर को जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है। वहीं, संजय निषाद भी लगातार सक्रिय हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री एवं अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी दस्तक देने आ रही हैं। वह 20 सितंबर को यहां आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम में मुख्य अतिथि होंगी।
जिले में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एकमात्र कटेहरी की सीट भाजपा के पास है। आलापुर, टांडा, जलालपुर व अकबरपुर सीट पर सपा का कब्जा है। सांसद भी सपा के हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि यह जिला भाजपा के रेड जोन में है, जिसे ग्रीन में बदलने की दिशा में तेजी से कवायद चल रही है।
ऐसे में पिछड़े और दलित वोटों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा सहयोगी दलों का भी इस बार भरपूर उपयोग करेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बाद अब अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी अपनी सक्रियता बढ़ाएंगी।
इसी तरह कटेहरी सीट पर धर्मराज निषाद को विधायक बनाकर भाजपा पहले ही इस बिरादरी में कुछ पैठ बना चुकी है। इसके बाद बचे वर्मा (कुर्मी) मतों को सहेजने के लिए जिलाध्यक्ष का दायित्व दिलीप पटेल देव को सौंपा है।
जलालपुर में भाजपा का मन ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने का है। सुरक्षित सीट आलापुर पर इस बार नये चेहरे पर पार्टी दांव लगा सकती है। महिला को भी मौका मिल सकता है। टांडा में वर्मा या वैश्य और अकबरपुर में राजभर या क्षत्रिय को गठबंधन से मौका मिलने चर्चा है।
जारी है बयानों का वार, पलटवार
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर सपा और उसके मुखिया पर लगातार हमलावर हैं। जहां भी जाते हैं, लोगों को उस सरकार की स्थिति याद दिलाते हैं। अखिलेश यादव पर कई तरह की टिप्प्णियां करते हैं।
इसको लेकर पूर्व मंत्री व टांडा विधायक राममूर्ति वर्मा ने राजभर पर तीखा पलटवार किया है। उन्हें निजी फायदे का सौदागर तक कह डाला। इसके जवाब में राजभर बोले कि हमारे आने से विधायक को अब डर सताने लगा है। इसी वजह से अब क्षेत्र में निकलने लगे हैं।