अंबेडकरनगर में अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार, चोरी की बोलेरो बरामद

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। चोरी की बोलेरो बेचने के फिराक में रहे अंतरजनपदीय पांच वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें वाराणसी जिले का कबाड़ी भी शामिल है। दो आजमगढ़ और जौनपुर जनपद के गैंगेस्टर हैं। सुलतानपुर जिले से चोरी की गई बोलेरो को पुलिस ने बरामद किया है। चोरों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

इब्राहिमपुर थानाध्यक्ष रितेश पांडेय रविवार की रात्रि गश्त पर निकले थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि बरुआ जलांकी हूंसेपुर मोड़ के निकट फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की बोलेरो को कुछ लोग बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। उपनिरीक्षक मुनिमन दुबे और बृजेश कुमार सिंह को जानकारी देते हुए उक्त स्थल पर पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर बोलेरो को कब्जे में लिया।

इसमें सवार पांच लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पूछताछ के दौरान पकड़े गए चोरों की पहचान सुलतानपुर जिले के करौंदी थाना के नरायणपुर गांव के शैलेश, संतोष, मगरसन गांव के गोलू, चांदा थाना के कसईपुर गांव के शेखर और वाराणसी जिले के मिर्जा मुरादपुर थाना के पूरे कछवा रोड के कबाड़ी दयाशंकर के रूप में हुई।

चोरों ने बताया कि सुलतानपुर जिले के शिवगंढ़ से बोलेरो चोरी किया था, जिसे बेचने के आए थे। पुलिस ने चोरों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।