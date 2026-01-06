अंबेडकरनगर में अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार, चोरी की बोलेरो बरामद
अंबेडकरनगर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें वाराणसी का एक कबाड़ी और आजमगढ़-जौनपुर के गैंगेस्टर शामिल हैं। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। चोरी की बोलेरो बेचने के फिराक में रहे अंतरजनपदीय पांच वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें वाराणसी जिले का कबाड़ी भी शामिल है। दो आजमगढ़ और जौनपुर जनपद के गैंगेस्टर हैं। सुलतानपुर जिले से चोरी की गई बोलेरो को पुलिस ने बरामद किया है। चोरों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
इब्राहिमपुर थानाध्यक्ष रितेश पांडेय रविवार की रात्रि गश्त पर निकले थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि बरुआ जलांकी हूंसेपुर मोड़ के निकट फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की बोलेरो को कुछ लोग बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। उपनिरीक्षक मुनिमन दुबे और बृजेश कुमार सिंह को जानकारी देते हुए उक्त स्थल पर पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर बोलेरो को कब्जे में लिया।
इसमें सवार पांच लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पूछताछ के दौरान पकड़े गए चोरों की पहचान सुलतानपुर जिले के करौंदी थाना के नरायणपुर गांव के शैलेश, संतोष, मगरसन गांव के गोलू, चांदा थाना के कसईपुर गांव के शेखर और वाराणसी जिले के मिर्जा मुरादपुर थाना के पूरे कछवा रोड के कबाड़ी दयाशंकर के रूप में हुई।
चोरों ने बताया कि सुलतानपुर जिले के शिवगंढ़ से बोलेरो चोरी किया था, जिसे बेचने के आए थे। पुलिस ने चोरों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
अपराधिक इतिहास
गिरफ्तार कबाड़ी दयाशंकर आजमगढ़ जिले के महराजगंज और गोलू जौनपुर जिले के सरपतहा थाने के गैंगेस्टर है। दयाशंकर के खिलाफ प्रयागराज, आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में चोरी, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में सात मुकदमे दर्ज हैं।
वहीं, गोलू के खिलाफ सुलतानपुर, आजमगढ़ और जाैनपुर के विभिन्न थानों में जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, चोरी, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं। शेखर के खिलाफ चांदा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज है।
