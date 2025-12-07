Language
    जिले में डेढ़ करोड़ से बनेगी वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी, उपलब्ध होंगी ये विशेष सुविधाएं 

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से एक वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इस लाइब्रेरी में छात्रों के लिए कंप्यूटर, इंटरन ...और पढ़ें

    डेढ़ करोड़ से बनेगी वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। नगरपालिका अकबरपुर के कटरिया याकूबपुर में राजकीय पुस्तकालय को अब डिजिटल लाइब्रेरी के कलेवर में निखारा जाएगा। नगरोदय योजना से एक करोड़ 36 लाख रुपये व्यय होगा। जिला मुख्यालय स्थित यह पहली सरकारी डिजिटल लाइब्रेरी होगी। नगर विकास से स्वीकृति मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बजट मिलने के बाद लाइब्रेरी स्थापना की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग सौंपा जाएगी। लाइब्रेरी का नक्शा तैयार है। मौजूद समय यहां पर पुस्तकालय संचालित है। सैकड़ों युवा शिक्षक, पुलिस, पीसीएस, रेलवे, होमगार्ड, आदि कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साहित्य प्रेमी यहां आते हैं।

    मोबाइल व इंटरनेट के युग में यह पुस्तकालय अभी पुरानी परंपरा निभा रहा है। जबकि शहर में संचालित अन्य निजी लाइब्रेरी जाने में गरीब व मध्यम वर्ग के लोग कतराते हैं। जुलाई में अकबरपुर नगरपालिका ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, इसकी नगर विकास से स्वीकृत मिली है।

    यह रहेगी सुविधा

    अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटरों के साथ संग्रहालय आदि बनाए जाएंगे। यहां हाई-स्पीड इंटरनेट, हजारों डिजिटल किताबें व ई-लर्निंग प्लेटफार्म की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑनलाइन कोचिंग से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी कर सकेंगे।

    लाइब्रेरी में अखबारों के अलावा सरकारी सेवाओं की तैयारी के लिए विभिन्न प्रतियोगी पुस्तकें रखी जाएंगी। कंप्यूटर हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन से लैस होंगे। यहां पर लगने वाले कंप्यूटर वाई-फाई से जुड़े रहेंगे। युवाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

    प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इनसे जुड़ी किताबें सभी प्रकार के अखबार भी लाइब्रेरी में उपलब्ध रहेंगे। आरामदायक कुर्सियां एवं फर्नीचर भी लगाए जाएंगे। वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी।

    छात्र अमन अमन कुमार, अतुल पाल एवं दीपक वर्मा ने खुशी जताई है। बताया कि आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित होने के बाद प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं जाना होगा। फ्री सुविधाएं मिलेंगी।

    कटरिया याकूबपुर राजकीय पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। इसका स्वरूप भव्य होगा। नगरीय छात्र-छात्राओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नगर विकास से स्वीकृति मिली है। बजट मिलने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। -विशाल सारस्वत, प्रभारी ईओ, नगरपालिका अकबरपुर।