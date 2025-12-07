जिले में डेढ़ करोड़ से बनेगी वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी, उपलब्ध होंगी ये विशेष सुविधाएं 

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। नगरपालिका अकबरपुर के कटरिया याकूबपुर में राजकीय पुस्तकालय को अब डिजिटल लाइब्रेरी के कलेवर में निखारा जाएगा। नगरोदय योजना से एक करोड़ 36 लाख रुपये व्यय होगा। जिला मुख्यालय स्थित यह पहली सरकारी डिजिटल लाइब्रेरी होगी। नगर विकास से स्वीकृति मिली है।

बजट मिलने के बाद लाइब्रेरी स्थापना की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग सौंपा जाएगी। लाइब्रेरी का नक्शा तैयार है। मौजूद समय यहां पर पुस्तकालय संचालित है। सैकड़ों युवा शिक्षक, पुलिस, पीसीएस, रेलवे, होमगार्ड, आदि कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साहित्य प्रेमी यहां आते हैं।

मोबाइल व इंटरनेट के युग में यह पुस्तकालय अभी पुरानी परंपरा निभा रहा है। जबकि शहर में संचालित अन्य निजी लाइब्रेरी जाने में गरीब व मध्यम वर्ग के लोग कतराते हैं। जुलाई में अकबरपुर नगरपालिका ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, इसकी नगर विकास से स्वीकृत मिली है।

यह रहेगी सुविधा अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटरों के साथ संग्रहालय आदि बनाए जाएंगे। यहां हाई-स्पीड इंटरनेट, हजारों डिजिटल किताबें व ई-लर्निंग प्लेटफार्म की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑनलाइन कोचिंग से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी कर सकेंगे।

लाइब्रेरी में अखबारों के अलावा सरकारी सेवाओं की तैयारी के लिए विभिन्न प्रतियोगी पुस्तकें रखी जाएंगी। कंप्यूटर हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन से लैस होंगे। यहां पर लगने वाले कंप्यूटर वाई-फाई से जुड़े रहेंगे। युवाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।