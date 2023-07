Ambedkar Nagar: 19 साल बाद बना संयोग, आठ सोमवार का सावन; शिवबाबा धाम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

भगवान शंकर को बेहद प्रिय पूरे सावन मास में आस्था शिखर पर रहती हैं। इस बार भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और अभिषेक करने का मौका एक नहीं बल्कि दो माह तक मिलेगा। चार जुलाई से शुरू हो रहे सावन में आठ सोमवार के साथ 31 अगस्त तक व्रत और अभिषेक करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलेगा।

शिवबाबा धाम मंद‍िर पर श्रद्धालुओं की भीड़।

अंबेडकरनगर, महेंद्र प्रताप सिंह। भगवान शंकर का सबसे प्रिय माह सावन का शुभारंभ मंगलवार चार जुलाई को हो रहा है। चहुंओर तैयारियों भी तेज हो गई है। 19 वर्ष बाद आठ सोमवार के सावन मास को लेकर श्रद्धालुओं में अच्छा-खासा उल्लास भी देखा जा रहा है। पहला सोमवार 10 जुलाई को प्रारंभ होगा। साथ ही इस माह में 16 प्रमुख त्योहार भी श्रद्धालुओं का मंगल ही मंगल करेंगे। कांवड़ियों का जत्था आस्था की याद भी दिलाएगा। इन त्योहारों को लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों, मंदिरों की साफ-सफाई करने में जुट गए हैं। भगवान शंकर को बेहद प्रिय पूरे सावन मास में आस्था शिखर पर रहती हैं। इस बार भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु की पूजा, अर्चना और अभिषेक करने का मौका एक नहीं बल्कि दो माह तक मिलेगा। चार जुलाई से शुरू हो रहे सावन में आठ सोमवार के साथ 31 अगस्त तक व्रत और अभिषेक करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ करेंगे मंगल ही मंगल सोमवार का व्रत रखने वाले व पूजन करने वाले श्रद्धालुओं का इस बार भी भगवान भोलेनाथ मंगल ही मंगल करेंगे। स्वयंभू झारखंड महादेव मंदिर बेवाना के पुजारी आचार्य उत्कर्ष तिवारी ने बताया कि यह संयोग 19 साल बाद बना है। सावन मास में दो कृष्ण पक्ष और दो शुक्ल पक्ष होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को और अंतिम सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चार से 17 जुलाई तक प्रथम (शुद्ध) सावन शुक्ल पक्ष होगा। प्रथम अधिकमास का सावन शुक्ल पक्ष 18 जुलाई को प्रारंभ होगा और तीन अगस्त तक, द्वितीय अधिकमास का सावन कृष्ण पक्ष चार से 16 अगस्त तक रहेगा। द्वितीय (शुद्ध) सावन माह का शुक्ल पक्ष 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। कृष्ण पक्ष 14 दिन का होगा, इसमें पंचमी तिथि का क्षय है। शिवबाबा में उमड़ी आस्था, सजने लगे शिवालय सोमवार को शिवबाबा धाम पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई और देर शाम तक लोग वहां पूजन, जलाभिषेक करते रहे। सावन माह में सोमवार का व्रत रखने वाली महिलाएं भी व्रत रख वहां पर जलाभिषेक और पूजन किया। इसके अलावा शिव मंदिरों पर पुजारी व व्यवस्थापक रंग-रोगन क साथ सजाने में जुट गए हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा।

Edited By: Vinay Saxena