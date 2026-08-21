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यूपी में संपत्ति के लालच में क्रूरता, पहले चाकू से हमला फिर गला कसने के बाद करंट लगाकर किसान की हत्या

By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
Updated: Fri, 21 Aug 2026 06:47 AM (IST)

अंबेडकरनगर में संपत्ति के लालच में एक किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की भाभी सोनी शुक्ला और रिश्तेदार अनिरुद्ध मिश्र को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया।

संपत्ति के लालच में गला कसने के बाद करंट लगा किसान की हत्या।

संपत्ति के लालच में गला कसने के बाद करंट लगा किसान की हत्या।

HighLights

  1. किसान अजय कुमार शुक्ल की संपत्ति के लालच में हत्या।

  2. चाकू, गला घोंटकर और करंट लगाकर की गई हत्या।

  3. भाभी सोनी शुक्ला और रिश्तेदार अनिरुद्ध मिश्र गिरफ्तार।

संवाद सूत्र, मालीपुर (अंबेडकरनगर)। घर में सो रहे किसान पर पहले चाकू से हमला किया, फिर गमछा से गला कसा। इसके बाद पैर में करंट लगा हत्या को हादसे का रूप देने की साजिश रची। संपत्ति के लालच में कोई कितना निर्दयी हो सकता है, यह घटना इसकी बानगी है। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि परिवार के व रिश्तेदार हैं। फिलहाल, पुलिस ने मृतक की भाभी व इसकी बहन के लड़के को गिरफ्तार कर कुछ ही घंटे के भीतर घटना का राजफाश कर दिया।

मालीपुर के तेंदुआ दियरा निवासी अजय कुमार शुक्ल उर्फ गब्बर अविवाहित थे। गांव की आबादी से कुछ दूरी पर स्थित मकान में अकेले रहते थे। बड़े भाई राजेश शुक्ल परिवार के साथ सूरत में रहते हैं। अजय गांव में खेती-किसानी करते थे।

गुरुवार की सुबह आठ बजे के करीब कुछ ग्रामीण उन्हें जगाने के लिए उनके घर पहुंचे। चैनल के पास तख्त पर अजय को खून से लथपथ पड़ा देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने पहुंचकर चादर हटाया तो मुंह पर तकिया रखी थी। गमछा से गला कसा था। पैर में तार बांधकर करंट प्रवाहित किया गया था। पुलिस ने छानबीन करते हुए मौके पर मौजूद लोग से पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य संकलित किया। खून से सना चाकू व कुल्हाड़ी रसोई से बरामद हुई। वहीं, कमरे में खून गिरा था।

पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने स्वाट, सर्विलांस समेत अन्य टीमों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण लिया। आजमगढ़ के पवई के सउदमा निवासिनी मृतक की बहन उर्मिला देवी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक ने घटना के पर्दाफाश के लिए तीन टीमों का गठन किया। टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सम्मनपुर के मारूपुर माउख निवासी रिश्तेदार अनिरुद्ध मिश्र और मृतक की भाभी सोनी शुक्ला को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि राजेश अनिरुद्ध का मौसा है। मृतक अजय की भूमि हड़पने के लिए हत्या की घटना को दुर्घटना दिखाने की योजना बनाई गई थी।

गुजरात में रची गई हत्या की साजिश

गुजरात में रहे राजेश शुक्ल, उनकी पत्नी सोनी शुक्ला व अनिरुद्ध मिश्र ने घटना की साजिश रची थी। अनिरुद्ध अपनी मौसी सोनी के साथ 17 अगस्त को गुजरात से चला। दूसरे दिन घर पहुंचा। 19 अगस्त को अनिरुद्ध अजय के घर पहुंचा और शराब पिलाने के बहाने नेमपुर घाट ले गया।

इसके बाद रात्रि में दोनों घर लौटे। आरोपित ने बताया कि अजय अत्यधिक नशे में थे। किचन में रखे चाकू से सिर पर वार किया और गमछे से गला दबाया। बेहोश होने पर पास में रखे पंखे के तार को अंगूठे में बांध कर स्विच आन कर दिया था।

अजय कुमार शुक्ल की संपत्ति हड़पने के लिए हत्या की गई थी। हत्या के आरोपित रिश्तेदार अनिरुद्ध मिश्र और सोनी शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। -प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक।