अंबेडकरनगर: साइबर ठगों के जाल में फंसा कारोबारी, फर्जी ऐप के जरिए उड़ाए 6 लाख

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। साइबर ठगों ने फर्जी एप के जरिए व्यवसायी को धमकी देकर आनलाइन छह लाख रुपये ठग लिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। जलालपुर के श्यामपुर निवासी प्रदीप कुमार दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं। गत दिनों खाली समय में वह मोबाइल देख रहे थे। इसी दौरान मोबाइल पर आए फर्जी मैसेज के झांसे में आकर एप डाउनलोड कर लिया।

एप में पूछी जानकारी व्यवसायी ने भर दिया। इससे साइबर ठगों ने एप के जरिए व्यवसायी का पूरा डाटा हासिल कर लिया। इसके बाद साइबर ठगों ने ऑनलाइन नुकसान पहुंचाने और धमकी देकर तीन बार दो-दो लाख करके छह लाख रुपये वसूल लिए। पीड़ित को ठगी का एहसास होने पर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर आनलाइन शिकायत दर्ज कराई।