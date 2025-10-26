अंबेडकरनगर में कोचिंग और कॉलेजों पर शिकंजा कसने की तैयारी, इन नियमों का करना होगा पालन

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। उच्च शिक्षा की कोचिंग संग कॉलेजों पर शासन ने निगरानी का शिकंजा कसा है। छात्रों को सुविधा समेत सुरक्षा देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। कोचिंग सेंटर व महाविद्यालयों में पढ़ने समेत छात्रावास में रहने वाले छात्रों में पनपती आत्महत्या की स्थितियों का निवारण करने व नियमित निगरानी होगी। 100 से अधिक पंजीयन वाले शिक्षण संस्थान में योग्य परामर्शदाता तथा मनोचिकित्सकों की तैनाती होनी अनिवार्य है।

भेदभाव निषेध एवं अकादमिक दबाव बचाने संग प्रशिक्षण देने व क्षमता निर्माण पर बल दिए जाने की रणनीति बनाई गई है। अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों की शिकायतों को सुनने और गोपनीय जानकारी के लिए मुखबिरों को सक्रिय किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण तिवारी ने बताया कि समिति की बैठक कराते हुए आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।

गठित हुई कमेटी उच्चतम न्यायालय से पारित आदेश का अनुपालन कराने में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य समेत कोचिंग सेंटर विनियमों की निगरानी समेत कार्यान्वयन करने को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में डीएम अध्यक्ष, सीएमओ या जिला अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे।

वहीं, पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एक महिला समेत मानसिक स्वास्थ्य के दो सदस्य सामाजिक विधिवेत्ता एवं राष्ट्रीय टास्क फोर्स से नोडल अधिकारी सदस्य होंगे व जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे। समिति के दायित्व समिति जिला स्तर पर समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर एवं छात्रावासों द्वारा उम्मीद गाइडलाइन के दिशा निर्देशों व मनोदपर्ण पहल और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का आत्मसात करके अनुपालन सुनिश्चित करेगी। कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण-नवीनीकरण के आवेदनों की जांच समेत सत्यापन करेगी।

यहां मानसिक स्वास्थ्य नीतियां, परामर्शदाता नियुक्तियां और सुरक्षा आवश्यकताएं, छात्रावासों एवं आवासीय परिसरों में हवा, पर्याप्त स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा, आदि पूर्ण हो तथा सक्षम अधिकारी को पंजीकरण की स्वीकृति व अस्वीकृति की सिफारिश करेगी। दिव्यांगजन छात्रों के लिए दिव्यांगजन हितैषी मानकों को शामिल किया जाएगा।

समिति मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, परामर्शदाता अनुपात संग प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र के अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग सेंटर और आवासीय शिक्षण संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। शिकायत पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।

छात्रों, अभिभावकों, कर्मचारियों या मुखबिरों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक छात्र सुरक्षा हेल्पलाइन स्थापित होगा। परामर्शदाताओं, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रावास वार्डनों के लिए प्राथमिक उपचार, चेतावनी संकेतों की पहचान और रेफरल तंत्र पर प्रशिक्षण का समन्वय किया जाएगा।