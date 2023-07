उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से उतरांव थाने से शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है। चार लड़कियों ने पुलिस पर निर्वस्त्र कर थाने में पीटने का आरोप लगाया है। चार सगी बहनों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत के बाद मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर प्रार्थनापत्र दिया। इन बहनों ने दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई की मांग की।

शर्मनाक! पुलिस पर थाने में चार लड़कियों को निर्वस्त्र कर पीटने का आरोप, CM योगी से लगाई न्याय की गुहार

Your browser does not support the audio element.