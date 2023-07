UP News: आंखें लाल होने की संक्रामक बीमारी ने पसारे पांव, जानिए इसके लक्षण और इलाज

संक्रामक बीमारियों की लहर के साथ आंखें लाल होने की समस्या (कंजक्टिवाइटिस) भी बढ़ी है। आंखों में खुजली जलन आदि से परेशान लोगों की संख्या नेत्र अस्पतालों में अचानक बढ़ गई है। मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में औसत 200 मरीज प्रत्येक दिन आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आंख में परेशानी को लेकर आने वालों में प्रत्येक तीसरा या चौथा व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित है।

आंखें लाल होने की संक्रामक बीमारी ने पसारे पांव, जानिए इसके लक्षण और इलाज

