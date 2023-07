2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा के सभी नेता चुनावी मोड में आ चुके हैं। वह संगठन के स्तर पर बैठक कर कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे है। विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। बुधवार को वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश कुमार खन्ना प्रयागराज में थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है।

अखिलेश के टमाटर वाले बयान पर BJP का पलटवार, जनता ने उन्हें मौका दिया; लेकिन वह संभाल नहीं पाए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा के सभी नेता चुनावी मोड में आ चुके हैं। वह संगठन के स्तर पर बैठक कर कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे है। विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। बुधवार को वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश कुमार खन्ना प्रयागराज में थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा, बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार सपा मुखिया अखिलेश यादव के "टमाटर का लाल रंग भाजपा को डराता है" वाले बयान पर सुरेश खन्ना ने कहा- उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। पहले उन्हें थाती मिली थी लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाए। 2024 के चुनाव के पहले जयंत चौधरी और राजभर के पार्टी में आने के प्रश्न पर बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिसे भी विश्वास है उसका स्वागत है। यह भी दावा किया कि चुनाव से पहले कई और बड़े चेहरे पार्टी के साथ आएंगे।

